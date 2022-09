El ministro de Salud, José Ruales, en representación del estado ecuatoriano pidió disculpas a Zoila Chimbo y a su familia por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo mientras se encontraba en el hospital psiquiátrico Julio Endara, en el 2004, el mismo que en ese entonces funcionaba en la capital.

El evento se realizó en el actual centro de salud , ubicado en Conocoto, al suroriente de Quito con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Derechos Humanos.

En el acto también estuvieron presentes representantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) quien acompañó el proceso y a los familiares en estos 18 años.

Las disculpas publicas forman parte de la reparación integral determinada en una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su discurso, Ruales reconoció la responsabilidad del estado en la desaparición de Guachalá. Señaló que el tratamiento que le dieron los funcionarios de salud no fue aceptable ni de calidad "porque no se diagnosticó el tipo de epilepsia que tenía y no se dio el seguimiento para el cuidado y seguridad de su enfermedad".

Además dijo que en estos casos el consentimiento informado debe ser socializado a las personas con discapacidad o a sus familiares antes de cualquier tratamiento médico y a través de cualquier medio que sea pertinente con la información adecuada para aceptar o no un tratamiento.

Nancy Guachalá, hermana del joven desaparecido, también se pronunció en el acto. La mujer lloró y recordó a su pariente como alguien carismático. "Me enseñaste muchas cosas pero no me enseñaste a vivir sin ti".

Ella insistió que se debe continuar con la búsqueda de Luis para conocer la verdad en el caso. Su madre, Zoila, agregó que también esperan que los responsables de la desaparición de su hijo paguen por sus actos.

Inredh señaló en un comunicado que esta sentencia es la primera en el Ecuador que genera estándares de protección a pacientes con discapacidad mental que acuden a un centro de salud, a través del consentimiento informado.