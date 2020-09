La Superintendencia denuncia penalmente a SummaRatings

En su intento de poner el mercado en orden, la Superintendencia de Compañías no solo ha dispuesto intervenir empresas privadas o al propio Decevale. A la par ha tenido que recurrir a la Fiscalía, esta vez para denunciar penalmente a SummaRatings, una de las calificadoras acusadas por calificar las facturas comerciales que fueron emitidas por Ecuagran y Delcorp, documentos que fueron negociados en el mercado bursátil aun sin tener un respaldo económico real.

La denuncia, que llegó hasta la redacción de este medio, habría sido presentada el pasado 22 de septiembre por el Superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por una supuesta falsedad de información en delitos económicos. Esta se da en contra de la firma y de Natalia Cortez, actual gerente de SummaRatings.

Cortez, tras ser consultada por este Diario sobre el tema, aseguró no haber sido notificada de esta denuncia, no al menos hasta la mañana de ayer. No obstante, señaló que solo se referirá al tema cuando cuente con la información respectiva. En abril de 2019 esta firma habría colocado un ‘doble AA+’ a dos programas de facturas, aun cuando la Ley de Mercado de Valores, en el caso de facturas, no exige este requisito.

Cortez, sin embargo, el pasado 9 de septiembre, negó a EXPRESO haber tenido a Delcorp como su cliente y el haber calificado algún tipo de facturas. Ese día también aprovechó para recordar la función que cumplen las calificadoras, las que a su criterio no tendrían mayor responsabilidad en esto.

"Nuestra responsabilidad se limita a dar una opinión más, no una recomendación. Los inversionistas institucionales toman sus decisiones de inversión libre y voluntariamente después de un proceso técnico interno de calificación de las inversiones que después debe ser aprobado por su respectivo comité de inversiones y ratificadas por un Directorio", dijo.