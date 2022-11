El subsidio a los combustibles es un tema de debate regional y más ahora con el aumento de los precios de la energía en todo el planeta. Alejandro Indacochea, profesor fundador de Centrum, la Escuela de Post Grado en Administración de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversó con EXPRESO sobre la experiencia de ese país en materia de subsidios y los caminos más adecuados para focalizarlos a los más necesitados.

- En Ecuador actualmente hay un debate sobre los subsidios a los combustibles. ¿Qué tan conveniente es esa política pública en los actuales momentos?

- El impacto del aumento de precios de los combustibles es sobre toda la economía. La pregunta es a la inversa: ¿qué servicio no depende del transporte, que depende del combustible? El aumento de los precios de los combustibles tiene un efecto de arrastre en todos los bienes y servicios de la economía. De eso no cabe duda. Ahora la pregunta es: ¿se debe dar subsidios a todos? Eso resulta igual que no dar subsidio a nadie y es insostenible en el tiempo.

- ¿Cuál es la situación en Perú?

- Un subsidio a todos equivale a repartir billetes en la calle. Ese es uno de los errores en los que hemos caído en el Perú. Hay un subsidio más selectivo para la gasolina popular, pero aun así no es lo más eficiente dar un subsidio para todos indistintamente y no tener un subsidio focalizado. Por ejemplo, nosotros estamos subsidiando el balón de gas, y se subsidia de la misma forma a quien vive en un barrio residencial como a quien vive en una zona pobre. Deberíamos subsidiar a quien tiene un consumo de electricidad mínimo. Un subsidio indiscriminado subsidia más a los que más consumen.

- ¿Cuáles serían los mecanismos más recomendados para focalizar los subsidios?

- A quienes tienen un consumo de energía eléctrica extremadamente bajo, estamos hablando de poblaciones que tienen $ 10 o $ 15 de consumo eléctrico, a ellos (se debe) dirigir el subsidio al balón de gas. Y lo que implica el transporte también. Hay que pensar cómo lo subsidiamos y cómo evitar filtraciones, porque van a darse filtraciones.

- Es decir, ¿la clave está en tener los datos de las personas que realmente lo necesitan?

- Montar una base de datos es importante, y no hemos podido armarla completamente en Perú. El Gobierno de Castillo empezó una política de subsidios indiscriminados.

- ¿Cómo funciona actualmente el mecanismo de subsidios en Perú?

- Por la pandemia se puso un subsidio al gas que es regresivo, porque se subsidia a todos por igual. Aquel que está en una zona residencial tiene subsidio, como aquel que tiene un subsidio mínimo. El subsidio para el transporte público y diésel 84 es mayor. Prácticamente se mantiene sin subsidio a la gasolina 95 o 97 (octanos).

- ¿Se tiene calculado cuánto le llegan a costar al fisco los subsidios en Perú?

- No hay un estudio detallado y me temo que esos subsidios pasan desapercibidos. Cuando los gobiernos los dan a conocer se hacen insostenibles y el ajuste es mucho más fuerte.

- ¿Qué impacto tienen estos subsidios en la economía?

- No podemos mantenernos al margen de una economía mundial. Si el precio del petróleo sube a 90, 100 o 120 no podemos vivir en una situación ficticia. Esa política de subsidios da resultados siempre y cuando esté focalizada, pero a la larga es insostenible.

- ¿Cómo retirar los subsidios sin causar descontento popular?

- Yo plantearía un fondo de estabilización. Cuando el precio de los combustibles se baja, no se baja el costo totalmente, sino a un precio promedio para hacer un pozo (fondo) y poder compensar los aumentos más fuertes del barril de petróleo. Ese fondo de estabilización funciona cuando las fluctuaciones son pequeñas.

- ¿Cómo se podría complementar ese fondo de estabilización?

- Combustible popular o subsidios para el transporte. No hay ninguna receta, pero sí (es importante definir) cómo focalizamos para que ello llegue a los que más lo necesitan.

- ¿El fondo de estabilización ha funcionado en Perú?

- Ha funcionado, pero no en momentos de altas variaciones. Se lo trata de mantener de cierta forma.

- ¿Cómo afrontar una crisis energética global con altos costos? ¿Qué deben hacer los gobiernos?

- La crisis actual está llevando a tomar políticas populistas, pero el populismo es insostenible. Es llevar a políticas de gasto indiscriminado hasta llegar a un colapso. Los gobiernos deben explicar a sus pueblos que es una crisis global y está afectando a todos los países.