Sobreoferta de pitahaya en Ecuador presiona precios a la baja

Pese a acuerdos comerciales y exportaciones al alza el sector se ve afectado por la volatilidad de precios e informalidad

Cosechadores de pitahaya laboran durante uno de los picos de producción del cultivo en la parroquia Juan Gómez Rendón, en Guayas.

Bajo las lluvias de la temporada invernal, 10 cosechadores avanzan, equipados con botas, entre las hileras de pitahaya sobre el suelo húmedo e inestable. Con pinzas en mano, se mueven con cuidado entre las ramas espinosas, cargadas de fruta madura, lista para cosechar.

Fausto Escalante guía al equipo de Diario EXPRESO por el terreno de la hacienda Voluntad de Dios, un predio de cuatro hectáreas ubicado en la parroquia Juan Gómez Rendón, cerca de Cerecita, a menos de una hora de Guayaquil.

Escalante, quien es el encargado de mantener este cultivo, comenta que esa semana recolectarán entre 6.000 y 7.000 kilogramos de la fruta del dragón. Cosechan en tres ocasiones semanalmente. Pero para obtener, este producto es necesario dar mantenimiento, realizar inversión y cuidados técnicos.

Además, Escalante explica que las plantas necesitan podas constantes para sostener su productividad: las ramas nuevas crecen hacia arriba, mientras que las inferiores -que ya dieron fruto- se retiran para evitar que el peso desestabilice la planta, sostenida por estacas de aproximadamente un metro de altura.

La luz también es clave. Durante el día, las plantas reciben radiación solar; pero en las noches requieren iluminación artificial, explica Dionisio Romero, propietario de la finca, quien invierte en las temporadas frías para proporcionarles tres horas de luz. Sin estas condiciones, estima que el rendimiento puede caer entre un 50 % y un 70 %.

Palora es otra zona productora de pitahaya

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Por ello, no todos los productores logran sostener los costos. Escalante y Romero mencionan que existen varios cultivos abandonados en Juan Gómez Rendón y en el recinto agrícola de Limoncito, en Guayas.

La situación también se replica en otras zonas productoras. En el cantón Palora, en la provincia amazónica de Morona Santiago, se concentra el 67 % de la producción nacional de pitahaya amarilla según datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Esta fruta que llega a más de 50 destinos internacionales y generó 176 millones de dólares en ventas en 2025. Así lo expuso, a inicios del presente año, ante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, el alcalde de Palora, Estalin Tzamarenda.

El cantón Palora de la provincia de Morona Santiago destaca por su producción de pitahaya amarilla para exportación. FRANCISCO FLORES

La inestabilidad de los precios afecta al sector

Sin embargo, Luis Pérez, presidente de la Asociación de Productores y Comercialización de Pitahaya y otros Productos de Palora, señala que en los últimos cuatro años muchos agricultores han abandonado plantaciones. Estima que hoy existen unas 3.000 hectáreas en producción, cuando antes el área cultivada se acercaba a 3.500 o 4.000 hectáreas.

Un día la fruta está a $4,50 y al otro hasta setenta centavos [...] No hay seguridad para comercializar”. Luis Pérez

Dirigente gremial

Pérez menciona que el principal problema es la inestabilidad de los precios: “Un día la fruta está a $4,50 y al otro han llegado a pagar por pitahaya de exportación hasta 70 centavos. Entonces no hay seguridad de comercialización”, señala.

También advierte que muchos acuerdos con exportadores no se formalizan y que los pagos tardan entre uno y tres meses. Esto deja a los productores sin liquidez para cubrir mano de obra, insumos y créditos. Por ello insiste en fijar un Precio Mínimo de Sustentación (PMS) y en crear mecanismos para identificar y regular a las empresas compradoras, para evitar atrasos en pagos o estafas.

Las exportaciones de pitahaya crecen

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones de pitahaya pasaron de 44 millones de dólares en 2019 a más de 272 millones en 2025, con 64.499 toneladas métricas exportadas. El desempeño confirma el potencial del sector, que hoy pide acciones que respalden su comercialización.

Aunque la Asamblea Nacional conoce esta realidad, el debate sobre este sector ocurre en medio de una disyuntiva: mientras la normativa de la pitahaya plantea un PMS, el proyecto de la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario que plantea eliminar ese mecanismo y dejar que el mercado se regule por oferta y demanda.

Lorena Álava, directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura en el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, señaló que la propuesta busca "ordenar y transparentar la comercialización interna, así como potenciar las exportaciones y la coordinación interinstitucional". Sin embargo, no se refirió al PMS para esta fruta.

Mientras esto se debate en el Legislativo, en el campo la jornada no se detiene. Al final del día, los cosechadores empujan las últimas carretas de fruta y Escalante revisa las cuentas para pagarles tras ocho horas de trabajo. En la finca, ese compromiso se cumple, incluso cuando el precio de la pitahaya no alcanza.

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Los cosechadores cobran entre $20 y $22 por las labores realizadas durante el día. FRANCISCO FLORES

Ley de pitahaya y control de la sobreoferta

Pérez estima que el costo de producción de la pitahaya llega a $1,20 por kilo, mientras que Romero y Francisco Ortega, director de Kirin Fruits consideran que el PMS en la llamada Ley de la Pitahaya debería ubicarse entre $1,50 y $2.

Lo fundamental es mejorar la planificación productiva y diversificar los mercados para evitar caídas fuertes”. Francisco Ortega

Gerente de Kirin Fruits

No obstante, para Ortega establecer un PMS puede detener la demanda, por ello adicionalmente propone: “lo fundamental es mejorar la planificación productiva para evitar caídas fuertes. Esto permite controlar la oferta y la demanda”, sostiene, al señalar que el sector ya aplica tecnologías como los invernaderos y la iluminación artifical para distribuir la producción durante el año.

Ortega también plantea reforzar la promoción internacional. Recuerda que, tras la apertura del mercado chino, hace tres años, se proyectaba exportar hasta 50 palets semanales, pero hoy apenas salen entre 15 y 20. Por ello conquistar mercados de nicho en países con acuerdos comerciales firmados, como Corea del Sur, y aprovechar mercados cercanos como Guatemala, Costa Rica o Brasil ayudaría a absorber sobreofertas.

Al coincidir los picos de floración de la pitahaya incrementan la oferta que provoca la caída de los precios hasta 70 centavos, en algunas ocasiones, según productores. FRANCISCO FLORES

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Por su parte, Pérez solicitó a la Comisión de Soberanía Alimentaria una visita en territorio para que observen las problemáticas. “El sector ingresa mucho dinero al Estado, pero no nos toman en cuenta para construir buena infraestructura en salud y vías”, cuestionó.

Sobre este pedido Diario Expreso compartió el oficio durante una entrevista con el vicepresidente de la comisión, Juan Gonzaga, quien señaló que propondría que la mesa legislativa sesione en territorio. No obstante, la presidenta de la comisión, Janina Rizzo, respondió posteriormente con la invitación a una mesa técnica prevista para abril, sin mencionar la posibilidad de trasladar la sesión a Palora. Hasta el cierre de esta edición, la fecha y el horario de la reunión no se han confirmado.

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