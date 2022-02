Sin dar detalles el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador anunció mediante un comunicado que hoy, miércoles 16 de febrero, hay indisponibilidad temporal de los servicios Ecuapass, Ventanilla Única Ecuatoriana, Mesa de servicios y sitio web institucional.

El problema es por un incidente en la infraestructura tecnológica del Senae, pero no se detalla cuál fue la causa que lo provocó.

La entidad aseguró que está trabajando para restablecer los servicios lo más pronto posible, y que avisará mediante otro comunicaco ofiacial cuando se hubiera superado el problema tecnológico.

"Esto no es novedad, Ecuapass está obsoleto, desde el inicio de este año hay este tipo de problema se va el sistema por horas. El problema es que no se puede pagar los impuestos y entonces no se puede retirar los contenedores del puerto. Ayer funcionó normal, hoy es que no he podido hacer ningún pago", dijo a EXPRESO Alfredo Zambrano, experto en trámites de comercio exterior.

El problema no es sencillo, en las redes sociales se indica que hay largas filas de plataformas esperando los contenedores.