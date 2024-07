Los restaurantes entregan nuevas experiencias con la tecnología

En Portela no es necesario recorrer el patio de comidas para hacer los pedidos. Bares de cines también tienen apps

La tecnología da un giro a la experiencia de la gastronomía en Guayaquil. Antes si se iba en grupo a comer a un patio de comido era necesario ir de local en local; este peregrinar por la zona se acabó. Por ejemplo, en Portela, ubicado en el Mall de Sol, ahora se utiliza una plataforma que permite a los clientes explorar la variedad gastronómica disponible en este espacio escaneando un código QR ubicado en las mesas. Luego de su registro de usuario y creación de una cuenta, podrán ingresar a una plataforma web que permite escoger platos de hasta tres restaurantes diferentes y pagar en una sola cuenta, con la tarjeta de crédito o débito sin necesidad de acercarse al mostrador del restaurante o hacer fila.

Tras realizar el pago, un personal calificado se encargará de llevar los alimentos a la mesa del usuario.

Los restaurantes de comida rápida también han sumado la tecnología, tienen máquinas donde el cliente puede pedir y pagar sin la necesidad de que una persona reciba su pedido.

Hasta los bares de los cines se han modernizado, las personas pueden hacer los pedidos desde su celular y solo ir a retirar los alimentos.

Sin embargo, la adaptación a la nueva tecnología no es fácil para todos los clientes, cuenta a Diario EXPRESO Marco Hernández, chef y administrador de Natsumi.

Hernández agrega que ellos mantienen una atención mixta, el cliente que desea puede usar el menú virtual o físico. En el caso de su restaurante, en la actualidad un 50 % prefiere comer en el local y el otro 50 % llama para retirar, escribe por WhatsApp o hace pedido a través de los delivery. “Antes para nosotros un 70 % de los clientes iba al local, ahora es 50 % que va y 50 % que lleva”, enfatiza Hernández.

En McDonald’s, la opción de hacer el pedido a una máquina. Francisco Flores.

Otro restaurante que tiene su menú virtual es Eddy’s. El cliente al llegar no tiene que esperar al mesero con un menú físico, puede ver las opciones en línea. Así cuando se acerca el mesero solo hace el pedido. Aquí el restaurante gana tiempo, porque no tiene a un personal esperando al pie de la mesa la decisión del cliente. Y que la tecnología no solo le ahorra tiempo al cliente, también al restaurante.

No hay que olvidar que también hay los locales donde quien atiende es un robot.

Un clic para alta cocina

Hasta los delivery han tenido que modernizarse, no se han quedado en llevar solo la comida rápida, sino que ahora apuesta por la alta cocina y la gastronomía de autor.

A decir de Belén Ubidia, jefa de Marketing de PedidosYa en Ecuador, se está transformando el concepto del delivery, ampliándolo más allá de la comida rápida, hacia la alta cocina. Además, comenta que este servicio permite a chefs independientes a ofrecer sus creaciones. Para esto, el delivery y quick-commerce están jugando un papel fundamental.

Así la alta cocina a domicilio también ha encontrado un nicho en los eventos privados, corporativos y/o celebraciones en el lugar de preferencia del usuario.

Lo que se busca

En el cine, para no perder tiempo, se hace el pedido desde una app. Francisco Flores.

Las aplicaciones principalmente buscan que el cliente gane tiempo y viva una experiencia diferente, que el tiempo de ir de local en local en un patio de comida se aproveche para conversar con la familia o amigos con quienes se van.

Pero también se busca elevar las ventas, porque en forma general, según un estudio de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, el sector busca salir de la crisis que generaron los apagones, aumento del Impuesto al Valor Agregado, que pasó de 12 % al 15 % y la inseguridad que todavía hay en el país.

Sobre este último punto, los clientes buscan los locales donde hay seguridad y parqueo. E incluso hay clientes como Martha León, quien prefiere usar una aplicación o una máquina, “porque así no tengo que entregar mi tarjeta de crédito a nadie y no corro el riesgo de que la clonen o que me roben la información y hagan compras, porque existieron muchos cajeros que se prestaron para el robo de información y eso hasta salió por las noticias. Leí las advertencias que salieron en EXPRESO”, manifiesta.

El gremio aspira a que el Gobierno cree un plan para subir la seguridad en el país. Mientras tanto, los restaurantes no se dan por vencidos y ofrecen nuevas experiencias para atraerlos.

