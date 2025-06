¿Reforma tributaria para Ecuador en 2025? Estas serían las opciones del Gobierno

Una reforma tributaria no está fuera del análisis del Gobierno de Ecuador, así lo confirmó la ministra de Economía, Sariha Moya, en una reciente entrevista con Teleamazonas. Aunque no detalló si esta revisión implicaría un aumento o una disminución de impuestos, la ministra dejó claro que la decisión podría tomarse en 2025 o el próximo año.

Revisión en marcha y enfoque en la optimización del gasto

Moya destacó que, a pesar de las dudas que generó el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, los temores sobre un incremento de la inflación no se materializaron, pues la inflación en el país ha permanecido baja. “Se dijo que subiría la inflación y no fue así, tenemos una inflación baja”, afirmó Moya, subrayando que las decisiones fiscales deben tomarse con responsabilidad.

Además, la ministra puntualizó que el Gobierno está trabajando en mantener ingresos sostenibles. En ese sentido, expresó que las medidas tributarias no solo se enfocan en aumentar los impuestos, sino también en la optimización del gasto público. “Hay una palabra clave aquí: calidad del gasto”, explicó Moya, destacando la importancia de revisar cómo se utilizan los recursos recaudados.

El impacto de los precios del petróleo y el subsidio

La ministra recordó que Ecuador sigue siendo un país petrolero, lo que significa que los ingresos estatales dependen del precio del petróleo. Actualmente, con la baja en los precios del crudo, el Gobierno enfrenta un reto importante. “La baja del precio del petróleo hace que sea más digerible el ir focalizando nuestro subsidio”, comentó Moya, refiriéndose a la reducción de subsidios y la necesidad de afrontar la caída de ingresos con un manejo más eficiente.

Ante la pregunta sobre si los ecuatorianos podrían soportar una mayor carga tributaria, Moya explicó que eso depende de si los impuestos son progresivos o no. "La carga tributaria no se reparte solo al usuario final", aseguró, recordando el incremento de tres puntos en el IVA y las especulaciones sobre los efectos de esa medida. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la inflación no ha aumentado de forma significativa, gracias a las medidas compensatorias adoptadas por el Gobierno.

Promesa fiscal del presidente Noboa

El presidente Daniel Noboa ha reiterado su compromiso con la responsabilidad fiscal, lo cual, según Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas, implica varios aspectos: alinear los gastos a los ingresos, reducir el déficit fiscal, honrar las deudas internas y externas, y evitar que la carga tributaria afecte la generación productiva del país.

Para el sector productivo, uno de los deseos más grandes es que no se creen nuevos impuestos ni se aumenten los existentes.

La reforma tributaria sigue siendo un tema de análisis por parte del Gobierno de Ecuador, con un enfoque en optimizar el gasto público y manejar los recursos con responsabilidad, mientras se busca un balance adecuado en la carga fiscal para no afectar al sector productivo ni a la ciudadanía.

¿Qué se entiende por reforma tributaria?

Una reforma tributaria es un cambio en las políticas fiscales de un país, que incluye modificaciones en los impuestos, el sistema de recaudación, o la estructura del sistema tributario en general. El objetivo de una reforma tributaria puede ser diverso y depender de las necesidades económicas y sociales del país.

Los aspectos comunes que pueden ser abordados en una reforma tributaria incluyen:

Ajustes a las tasas impositivas: Esto puede implicar el aumento o la reducción de los impuestos sobre la renta, el valor agregado (IVA), los impuestos corporativos, entre otros.

Modificación en la base impositiva: Cambios en la forma en que se calculan los impuestos, o la inclusión de nuevos productos o servicios que antes no eran gravados.

Mejoras en la eficiencia del sistema: Buscar la optimización en la recolección de impuestos, la reducción de la evasión fiscal y la mejora en la administración tributaria.

Redistribución de la carga tributaria: A través de medidas progresivas (aumentar los impuestos a los que más ganan) o regresivas (reducir impuestos a ciertos sectores).

Incentivos fiscales: Propuestas de exenciones o deducciones fiscales para ciertos sectores económicos o grupos sociales.

