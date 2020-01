Augusto Tandazo, experto en energía y ex secretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).

- ¿Qué revelan las cifras en cuanto la producción de petróleo en el mundo?

La demanda mundial del petróleo más o menos alcanza 100 millones de barriles diarios, de esos 64 millones son de los paíse que no están en la OPEP; quedan 36 millones de barriles para cubrir la demanda del mercado. La OPEP aporta unos 29 millones de barriles, y aquí viene la pregunta del millón y quién produce los barriles que se necesitan para atender la demanda del mercado.

- ¿Quién lo hace?

- Determinados países de la OPEP lo hacen y hay una sobre producción de petróleo por debajo de la mesa. Estos países están alineados con Occidente, con los países industrializados y esos son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y allí se une uno que otro país más. Entonces viene la OPEP y determina una cuota de producción; por ejemplo a uno le dice que puede producir 9 millones de barriles diarios, pero en la realidad explota 12 millones de barriles.

- ¿Y para qué se determina una cuota?

- Es una mentira de todos los días. Ahora en el caso de Ecuador se dijo que al salir de la OPEP va a poder subir la cuota de producción. Pero, si no se ha incrementado la cuota de producción es por la ineficiencia del Gobierno y porque el ministerio de Finanzas no ha entendido el dar suficiente recursos para subir la producción y no por estar en la OPEP.

- ¿Por qué?

- Hay dos opciones, por la política tradicional que creen que la gallina de oro tiene que seguir produciendo petróleo sin darle de comer. La otras opción, es dejar de producir para crear una crisis y decir que es mejor entregar los campos a la empresa privada, por eso viene la monitización de Sacha, de Ishpingo, Coca- Payamino. Esto es lo que vulgarmente se dice es la plena. Entonces, ¿para qué sale Ecuador de la OPEP? ¿Para no tener cuota y producir mas? Las cuotas de explotación no se deciden en las reuniones de la OPEP, sino en las conversaciones entre algunos productores de medio oriente con los ciertos países industrializados. Cuando empezó a caer el precio del petróleo el Fondo Monetario Internacional uso una frase que los desnudó: “Esto es como una inyección de esteroide a la economía mundial”. Esos precios son deprimidos, no es el real, es manipulado.

- ¿La OPEP es la misma desde su creación?

- No, la OPEP de 1960 es una, la de 1973 con la crisis energética es otra, la de 1982 es otra. De allí en adelante es una que se manipula desde a dentro. La actual es un nido de alacranes.

- ¿Ecuador ya estuvo antes fuera de la OPEP qué gano en ese tiempo?

- Ecuador no regresó a la OPEP por sus propios pies, el entonces presidente Hugo Chavez dijo al presidente Rafael Correa: “Vuelvan a la OPEP para tener un voto más e intentar lograr un equilibrio. Vuelvan a la OPEP y nosotros (Venezuela) regresamos a la Comunidad Andina. Ecuador volvió a la OPEP, pero Venezuela no regresó a la CAN”. En la OPEP mandan los que tienen una producción de un 60 % (Ecuador produce apenas 2 %). He estado en la OPEP y la conozco por dentro.