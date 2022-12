Perenco y el Gobierno ecuatoriano llegan a un acuerdo de pagos de laudo

El Ministerio de Economía y Finanzas informó este 22 de diciembre de 2022 que resolvió con Perenco un plan para cumplir con el pago establecido en el laudo arbitral.

En un comunicado, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, indicó que con el mecanismo de pago acordado con Perenco Ecuador Limited se da solución a un problema que se originó por cambios de reglas contractuales en el periodo de gobierno 2007-2017.

El proceso arbitral del caso Perenco inició el 30 de abril de 2008, en el cual, la compañía francesa exigía, originalmente, un pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.

En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, se incrementó al 99 %.

El laudo fue establecido en $ 435,18 millones, de los cuales, Ecuador debía deducir $ 54,44 millones por daños ambientales y $ 6,37 millones por costos y gastos arbitrales a favor del Estado.

Con esto, el monto neto de capital quedó en $ 374,37 millones más intereses, dijo Finanzas. Finalmente, luego del cruce de valores adeudados al Estado por medio del SRI, este valor quedó establecido en $ 351,69 millones más intereses. Se ha acordado un cronograma de pagos que se extiende hasta finales del año 2023. Perenco, a través de uno de sus voceros, agradeció la determinación y el respeto a la institucionalidad por parte del Estado ecuatoriano.