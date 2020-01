El país oficialmente fuera de la OPEP, pero aún con candados

Desde el 1 de enero Ecuador está fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es una acción que desnuda las ineficiencias de la extracción del crudo del país y del organismo que no sanciona cuando un país sobrepasa la cuota de explotación acordada; lo que deja a la entidad sin el peso internacional que se requiere para impulsar la economía internacional. Diario EXPRESO consultó a tres entendidos en la materia, René Ortiz, exsecretario general de la OPEP (1979 -1982); Augusto Tandazo, experto energético y Jorge Calderón, analista económico.

¿Qué se gana?

1.- Para René Ortiz, analista petrolero y exsecretario de la OPEP, Ecuador sin la OPEP es una decisión sin sentido económico, tecnológico, de mercado y sin criterio de mundo y organizacional. Porque “Ecuador fuera de la OPEP no gana nada. No tiene capacidad financiera propia para aumentar la producción”. El experto agregó que el país no tiene capacidad tecnológica para producir más y un mejor crudo. Y es que Ortiz resaltó que la OPEP no es un impedimento para el éxito de una política petrolera. “Solo hay que ver el caso del IPO (Oferta Pública Internacional) de SaudiAramco que con vender el 5 % levantó billones de dólares y dentro de su propia nación”. En las declaraciones de Ortiz se ven parte de los candados que faltarían abrir para que Ecuador logre una importante ventaja de haber salido de la OPEP. Ortiz también señala a la falta de credibilidad como uno de los puntos por resolver. Pone como ejemplo que en Sacha no se lograron los más importantes objetivos. En el Gobierno anterior no se logró un efectivo por adelantado (cash upfront) y una participación de la producción atractiva bajo la modalidad de contratos de participación de la producción.

¿Qué se pierde?

2.- Para el analista económico Jorge Calderón, hay que tener presente lo que es la OPEP. “Es un cartel, es una forma de oligopolio que en función a la cantidad limitada de ofertante de petróleo pueden tomar decisiones en conjunto”. No todos los países que producen crudo son parte de la OPEP. Pero los que están agrupados deciden la cuota de explotación. En el caso de Ecuador es un productor pequeño, explota más o menos 520.000 barriles por día; esto es bajo si se lo compara con países que producen entre 6 a 7 millones de barriles diarios, como son los países de Medio Oriente. Entonces en el caso de Ecuador, por tener una producción marginal referente a la oferta mundial de petróleo, está bien que se salga de la OPEP. “Ecuador no tiene una participación importante, por la producción baja. En la OPEP tenía que acogerse a lo que los mayores productores decidían. Al estar fuera puede producir lo que quiera. La salida de Ecuador de la OPEP no tendrá efectos negativos ni para el país, ni para el mundo. El problema es que a la industria petrolera le falta eficiencia para producir, entonces hay que preguntarse: ¿De qué sirve estar fuera de la OPEP si al final no hay la capacidad para producir más, cuando la meta por la que se salió de la OPEP fue para no tener cuota y poder explotar todo lo que requiera? En los últimos años la producción del petróleo no ha despegado”. Calderón reiteró que sí es importante la salida de la OPEP, porque no podía influir en las decisiones del organismo, pero advierte que si el país no mejora la eficiencia de la producción de petróleo, de nada servirá estar fuera de la entidad internacional.

La OPEP al desnudo

3.- El exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía y experto energético, Augusto Tandazo, también dejó claro que Ecuador no produce más petróleo, no por la cuota de la OPEP, sino porque faltan recursos y tecnología para hacerlo. Explicó que la demanda mundial del petróleo más o menos alcanza 100 millones de barriles diarios, de esos 64 millones son de los países que no son parte de la OPEP; quedan 36 millones de barriles para cubrir la demanda del mercado. La OPEP aporta unos 29 millones de barriles, y aquí viene la pregunta del millón: ¿Quién produce los barriles que se necesitan para atender la demanda del mercado? “Determinados países de la OPEP lo hacen y hay una sobreproducción de petróleo por debajo de la mesa. Estos países están alineados con Occidente, con los países industrializados y esos son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y allí se une uno que otro país más. Entonces viene la OPEP y determina una cuota de producción; por ejemplo a uno le dice que puede producir 9 millones de barriles diarios, pero en la realidad explota 12 millones de barriles”.

Crudo comprometido

4.- Otro candado que hay y por la que Ecuador no tendrá mayor beneficio al estar fuera de la OPEP es que para este año un 100 % del crudo está comprometido con China. Pero hay metas trazadas, en el 2017 el presidente Lenín Moreno prometió producir 700.000 barriles por día. En el pasado noviembre el entonces ministro Carlos Pérez habló de 600.000. El actual ministro de Energía, José Agusto Briones dijo 21.000 barriles diarios más a los 537.000 que en promedio se extraen. Los hechos mostrarán si fuera de la OPEP se logró abrir los otros candados y entonces producir más.