Como un baño de agua fría. Así es como están percibiendo los contribuyentes los montos que, a partir de este año, deberán pagar por concepto de Impuesto a la Renta (IR). La proyección de gastos que debe presentarse hasta fines de este mes, que ayudará al empleador a calcular los pagos mensuales, genera una reacción tardía en la gente y con ello el cuestionamiento de la retribución que, a cambio, reciben del Estado. Se pagan altos tributos, dicen, pero no se garantiza lo básico: ni atención médica ni seguridad.

En ese grupo está José, un gerente financiero de una empresa acuícola que tras hacer un cálculo vio cómo, desde este año, su aporte mensual por IR pasó de $ 350 a $ 650. “Estamos hablando de que es un 85 % adicional a lo que venía pagando. Ese pago mensual de IR ya se iguala a una cuota de mi casa o a casi dos pensiones escolares”, comentó ayer con reproche.

¿Y el alza al impuesto a la renta era una chiste?

No nos estamos riendo https://t.co/NmvgtfMwFB — Christian Paula (@christian_16ec) January 20, 2022

El Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció que quienes ganan más de $ 11.310 al año estarán obligados a pagar IR este 2022. No obstante, la Ley de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre pasado, incluyó nuevas reglas: desde este año no existen deducciones y los 14.000 dólares en gastos que antes se podían restar para el cálculo del pago, bajaron a $ 5.037. Esta última cifra, dicen los analistas, es lo que servirá de base para saber a qué rebaja tributaria se puede acceder.

Si un contribuyente gana hasta $ 2.000 al mes ($ 24.000 año), la norma dice que solamente puede aplicar una rebaja del 20 % de esos $ 5.000 en gastos proyectados; si es más de eso, solo un 10 %, lo que hace que el descuento final en el pago del IR sea solo de entre $ 500 y $ 1.000, explica Jackelyn Coba, una contadora que lleva la contabilidad de dos empresas y de varias personas naturales. “Ha habido mucha sorpresa, pero es por la desinformación. Ambas cosas van de la mano”, manifiesta, pero si uno ve este cambio termina entendiendo por qué los pagos se han disparado.

El cambio lo define como “brutal” y entiende que si las quejas no salieron antes, fue por la falta de comprensión. Además de eso, ahora se tiene la percepción de que se paga mucho en tributo al Estado, pero a cambio no se recibe mayor retribución. “No es solo que manejan los fondos de forma incorrecta, sino que no se nota en los servicios que se entregan, no solo en el tema de seguridad, sino en salud. En confinamiento las pruebas suben de precio, todo es más gasto para el ecuatoriano”, argumenta.

La queja general, que también la hace suya, se replica en estos días en redes sociales. “Me siento estafado al ver que pagaré más IR. Evadir impuestos es un delito, pero lo que realmente debería ser delito es que el Estado no te provea ningún servicio de calidad, ni siquiera te dan seguridad”, decía Andrés L. A. hace dos días en su cuenta de Twitter. “Para mí esto (el alza del impuesto) demuestra la falta de capacidad que ha tenido el actual Gobierno para reducir su gasto público, lo que se ha optado es por afectar directamente a la clase trabajadora”, opinó José en la misma red.

Me siento estafado al ver cuanto pagaré de IR en 🇪🇨. Evadir impuestos es delito, pero lo que realmente debería ser delito es pagar impuestos y que el Estado no te provea ningún servicio de calidad, ni siquiera te dan seguridad. Es la estafa masiva más grande de la historia. — Andrés L.A. (@elandrelo) January 19, 2022

Otros usuarios de redes, en cambio, han optado por por los memes y mensajes chistosos para expresar su inconformidad. Aquí algunos que circulan en redes.

Cuando estás haciendo tu proyección de gastos personales 2022 y te das cuenta lo que ahora tendrás que pagar por Impuesto a la Renta 😅 pic.twitter.com/pK3WKwbVJn — Felipe D. Álvarez Ordóñez (@FelipePC3) January 15, 2022

- Señor Lasso como eliminamos el decimo tercer sueldo...

- Que nos lo devuelvan como impuesto a la renta

- GoLasso pic.twitter.com/bysWLVyJpu — Jorge Coronel (@JCoronel1976) January 20, 2022

Todo listo para pagar el Impuesto a la Renta https://t.co/UkB6HeRFme — Washington A (@walvarado90) January 20, 2022

PARA SABER

REFORMA. Los cambios fueron establecidos en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, tras la pandemia de COVID-19. Esta fue aprobada en noviembre del año pasado. Su reglamento salió un mes después.

LOS GASTOS. Para el cálculo de la rebaja de gastos personales del año 2022, se considerará como límite máximo siete veces la Canasta Familiar Básica del mes de diciembre de 2021. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), eso es $ 5.037,5.

FACTURAS. Si se quiere acceder a la pequeña rebaja que da el Estado, el contribuyente debe exigir y guardar sus facturas, físicas o electrónicas. Estas podrán ser emitidas a su nombre o a nombre del cónyuge, hijos y dependientes.