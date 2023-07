Neoenergia atribuye su crecimiento de acciones a inversiones cautelosas

La eléctrica Neoenergia considera que los inversores premiaron la posición cautelosa de la empresa en la pasada subasta de concesiones para tender y operar líneas de transmisión eléctrica, en que la filial de Iberdrola en Brasil no se adjudicó ningún lote pese a haber pujado por cuatro.

"Las acciones de Neoenergia subieron un 7 % el viernes, lo que me transmite el mensaje de que a nuestros inversores les gustó nuestra posición, yo no diría conservadora pero sí crítica, de evaluar muy bien nuestras inversiones y de evaluar hasta dónde podíamos ofrecer", afirmó este lunes el consejero delegado, Eduardo Capelastegui.

Neoenergia, segunda mayor distribuidora de energía de Brasil e importante transmisora y generadora, era una de las favoritas en la subasta del viernes en que fueron ofrecidas nueve concesiones de 30 años para la construcción y operación de 6.184 kilómetros de líneas de transmisión, uno de los mayores concursos del sector.

Pero la filial de Iberdrola, que pujó por cuatro de los nueve lotes con ofertas que consideraba adecuadas, salió de manos vacías de la subasta debido a que las otras competidoras ofrecieron reducciones récords de las tarifas.

Capelastegui explicó en declaraciones a periodistas que Neoenergia estaba interesada en cuatro de las principales concesiones subastadas, que exigirían inversiones por un poco más de la mitad de toda la inversión prevista para los 9 lotes, casi 3.300 millones de dólares.

"Los estudiamos intensamente durante cuatro meses y nos preparamos como lo hacemos siempre. En los últimos cinco años participamos en todas las subastas y obtuvimos muchas concesiones", afirmó el ejecutivo.

Agregó que Iberdrola acudió a la subasta junto con representantes del fondo soberano de Singapur GIC, su nuevo socio estratégico en Brasil y al que le vendió la mitad de varias de sus líneas de transmisión, en una demostración de confianza y de capacidad financiera.

"Pero durante la subasta lo que vimos fue una agresividad (de las otras competidoras) que no esperábamos. Y no la esperábamos porque las condiciones macroeconómicas, con tasas de intereses muy altas y un elevado riesgo, no son las mejores", afirmó.

El ejecutivo subrayó que por ser muchos lotes subastados y que supondrán dificultades tanto a la hora de obtener el licenciamiento como en el momento de la construcción el riesgo era elevado.

"Es un negocio que tiene riesgo, especialmente cuando se combina eso con una situación macroeconómica de riesgo, de alto costo del dinero", dijo.

Según Capelastegui, Neoenergia terminó retirándose tras haber ido mejorando sus ofertas "hasta el límite que podíamos dentro de una disciplina de retorno, que mi propio consejo de administración me exige".

"Llegamos hasta donde podíamos llegar. Pero el resto de competidores fue mucho más agresivo y aparecieron empresas que no son típicas del sector, incluyendo dos constructoras, que fueron las que más lotes se adjudicaron", indicó.

El ejecutivo manifestó igualmente de que Neoenergia prefirió evaluar muy bien sus límites y se abstuvo de "locuras", incluso porque la empresa aún tiene muchas otras oportunidades por delante.

"Por eso tenemos que escoger muy bien los buenos proyectos y saber dónde invertir para que tengan el retorno adecuado", apuntó.

Entre las futuras oportunidades citó las otras dos grandes subastas de líneas de transmisión que el Gobierno brasileño realizará en noviembre próximo y en marzo de 2024.

Entre las empresas que se adjudicaron concesiones en la subasta del viernes figuran las españolas Celeo Redes y Cymi, la francesa Engie y la brasileña CTEEP, que es filial del gigante colombiano ISA.