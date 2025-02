¿Qué hacer si mi solicitud de devolución del IVA fue denegada?

El pago para unos 260.000 usuarios, entre adultos mayores y personas con discapacidad, de quienes estaba pendiente el desembolso por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se está acreditando según el Gobierno.

Para acceder a estas acreditaciones, los usuarios deben haber contado con una resolución notificada desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta el pasado 17 de febrero.

Esta resolución significa que la solicitud que fue ingresada, hasta hace tres meses, fue revisada y aceptada por la autoridad tributaria.

Pero, ¿qué hacer si la solicitud de devolución fue denegada? De acuerdo a lo que explica el SRI, a través de su Departamento de Comunicación, a EXPRESO, cuando una solicitud por devolución de IVA es ingresada, la institución le entrega luego una respuesta de por qué fue negada, en caso de que no sea aceptada.

¿Cuándo ocurre una negación?

Cuando el solicitante, por ejemplo, ingresa una cuenta bancaria no válida o que ya no está operativa. También cuando el dinero ya fue depositado a la cuenta o cuando se le realizó la devolución automática del IVA, en medio de la compra y el usuario no recuerda que así fue.

Si ninguno de estos casos se da, lo que debe hacer el usuario, añade el SRI, es comunicarse a la oficina del SRI de su ciudad y consultar a la unidad de devoluciones sobre la negación. Ahí, el funcionario le podrá explicar los motivos y le guiará sobre qué hacer en su caso particular.

