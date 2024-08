Matriculación vehicular en línea: ¿Cuál es la multa por no hacerla a tiempo?

Esta obligación legal, de no cumplirse, puede resultar en sanciones considerables

La matriculación vehicular es un trámite obligatorio para todos los propietarios de vehículos en Ecuador. Con la implementación de sistemas en línea, realizar este proceso es ahora más sencillo y accesible.

Esta opción online busca evitar que los conductores realicen largas filas y ahorren tiempo. Aún así, hay quienes no cumplen con el plazo estipulado para efectuar la matriculación, lo que los lleva a recibir sanciones económicas considerables.

¿Cómo es el proceso de matriculación en línea?

En Ecuador, la matriculación vehicular en línea se realiza a través de la plataforma proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o los gobiernos municipales de cada ciudad.

Para completar el trámite, los propietarios deben ingresar los datos de su vehículo, pagar los valores correspondientes, que incluyen la matrícula, revisión técnica y otros impuestos, y obtener un comprobante digital. Este documento certifica que el vehículo está legalmente autorizado para circular.

¿Cuáles son los plazos para matricular mi vehículo?

El calendario de matriculación en Ecuador está basado en el último dígito de la placa del vehículo. Cada mes está asignado a un grupo específico de placas, y los propietarios deben cumplir con el trámite durante ese período.

Por ejemplo, las placas terminadas en 1 deben matricularse en febrero, las terminadas en 2 en marzo, y así sucesivamente hasta diciembre, que está reservado para quienes no realizaron el trámite en su mes correspondiente.

Matriculación vehicular Realizar el trámite dentro del plazo asignado no solo evita sanciones, sino que garantiza que el vehículo pueda circular sin problemas y que el propietario se mantenga en regla con la ley.

¿Cuál es el valor de la multa por no matricular a tiempo?

En Ecuador, no matricular el vehículo dentro del plazo establecido conlleva una multa de 25 dólares estadounidenses. Sin embargo, si se acumulan más meses de retraso, la sanción puede aumentar.

Son $25 por cada mes que aplace el pago de la multa. Por ejemplo, si un propietario de vehículo no matricula su auto por tres meses después del vencimiento de su plazo, deberá pagar en total $75.

Además, los vehículos que no están matriculados no pueden circular legalmente, lo que puede resultar en la retención del vehículo por parte de las autoridades de tránsito, además de una multa adicional por circular sin los documentos en regla.

¿Hay otras consecuencias si no matriculo mi carro a tiempo?

No cumplir con la matriculación vehicular a tiempo no solo implica multas económicas, sino también otros inconvenientes. Por ejemplo, sin la matrícula actualizada, no se puede renovar el seguro vehicular, lo que deja al propietario sin cobertura en caso de accidente o robo.

Asimismo, la falta de matriculación puede complicar la venta o transferencia del vehículo, ya que este trámite es un requisito fundamental para cualquier transacción de este tipo.

Estar al tanto del calendario de matriculación y realizar el trámite dentro del plazo asignado no solo evita sanciones, sino que garantiza que el vehículo pueda circular sin problemas y que el propietario se mantenga en regla con la ley.

