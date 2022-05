N o sabe ni cómo, ni en qué momento arribó, tampoco cómo contrarrestarlo. Y de enterarse, la solución llegaría tarde. Gran parte de las 5 hectáreas de maíz que Segundo Morán sembró a finales de enero, y que esperaba cosechar con ansias en los próximos meses, han sido devastadas por la mancha de asfalto, el hongo que ya ha afectado en un 80 % los cultivos de Mocache, en Los Ríos, y que pone en riesgo los resultados de la próxima cosecha.

Morán y otros agricultores de la zona están desesperados. Se animaron a gastar en semillas, pero ahora no saben cómo recuperar la inversión. El mayor inconveniente, dice, es que el hongo ha empezado a descolorar las hojas de la planta con pequeños puntos negros que se dispersan causando la resequedad de la planta y la mazorca, “haciendo que esta pierda peso, con sus granos chupados y flojos”, cuenta el agricultor.

Pero Mocache no es el único afectado, la enfermedad se ha hecho presente también en zonas como Vinces y Ventanas, dice Henry Peña, presidente de la Corporación Nacional de Maiceros (CorpMaíz), quien junto a otros agricultores, intuye que el problema se estaría originando por una mala calidad de semilla. “Los híbridos que están trayendo no están teniendo un control adecuado de parte de Agrocalidad. No sabemos si están o no ambientados aquí. Antes se hacían monitoreos para ver cómo estaba el comportamiento de este material, pero dejaron de hacer eso”, sostiene.

La oferta En el país, se obtienen 1,4 millones de toneladas de maíz, en dos cosechas, pero una menor siembra y la incidencia del hongo podrían dejar la oferta en 1 millón de toneladas.

La mancha de asfalto es provocada por un complejo de hongos que está presente en el país desde hace varios años. Pero, según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), estos no se propagan por semilla, “ya que los hongos se encuentran en el ambiente”. Actualmente, de acuerdo a los monitoreos realizados, la incidencia de la plaga es de 9,81 % a escala nacional.

Peña y otros productores aseguran que este año el mal se ha expandido más. El problema, dicen, es también consecuencia del alto costo de insumos, que ha impedido a los pequeños y medianos agricultores preparar sus terrenos de forma previa, con el debido control. Los que sí lograron hacerlo, en cambio, saben que este año la rentabilidad no será la misma.

Álex y Jaime Villamar, padre e hijo, veían con optimismo la cosecha de invierno y se arriesgaron a sembrar, con la expectativa de sacar 150 quintales por hectáreas. Pero, al momento de sacar cuentas, han venido sintiendo desbalances, pues los insumos, desde la semilla, hasta los abonos y otros productos han subido notablemente de valor. “Tenemos que hacer de dos a tres fumigaciones. En lo que más se ha gastado es en matamalezas, por saco estamos pagando $ 38”.

El panorama poco alentador se complementa por quienes, para evitarse todo esto, decidieron no sembrar, lo que lleva a pronosticar que, para octubre o noviembre, fecha en la que se calcula la cosecha haya llegado a su término, los niveles de producción bajarán. “Normalmente en la cosecha alcanzamos hasta 1,4 millones de toneladas, esta vez yo estimo que no llegaremos ni al millón”, dice Peña. Cita como referencia lo que sucede en Los Ríos, la provincia de donde sale el 60 % de la oferta de maíz a nivel nacional. Se ha sembrado menos y los niveles de productividad son tan bajos, que la cosecha que normalmente terminaba por agosto, podría finalizar antes. “Yo creo que acá en un mes estamos terminando, por junio se acaba la oferta. Y el problema no solo es en Los Ríos, Manabí está por iniciar su cosecha, pero también tienen el mismo problema. No todos los agricultores han estado fertilizando ni controlando plagas como se debe por el alto costo que eso implica. El resultado será una menor productividad”.

El posible déficit de maíz nacional ha empezado a preocupar desde ya a los representantes de los principales gremios de la cadena de proteína animal. Con una menor oferta local difícilmente podrán fabricar a tiempo el balanceado que requieren. “Cabe mencionar que después de la pandemia, el consumo de pollo y cerdo ha aumentado y, por lo tanto, también ha incrementado las necesidades de materias primas de la industria. Ahorita hay maíz, no hay problema, está por salir el grueso de la cosecha, pero ¿qué pasará a finales de año?”, se pregunta Jorge Josse Moncayo, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal). Si normalmente, acota, en el mercado hacen faltan cerca de 200.000 toneladas, en este año habrá mayor escasez.

No hemos tenido el financiamiento necesario ni el dinero para poder comprar fertilizantes e insumos elevadísimos. Henry Peña, Dirigente gremial

Por ley, la industria está obligada a priorizar la compra del grano local. Algo que, dice Josse, no tienen problema en cumplir. No obstante, hace un pedido a las autoridades para que se revise la situación y se tomen las previsiones. No se debe descartar, dice, abrir la importación.

El pedido es que las autoridades analicen el tema y tomen decisiones con antelación, pues a nivel global continúa la crisis logística caracterizada por la falta de contenedores y los altos costos de flete, lo que dificultaría la compra a tiempo del grano. La industria, sostiene, no puede quedar desprovista del producto. Siempre debe trabajar con suficiente stock. “Lo que queremos es que se conozca el problema, para nada queremos afectar a la industria nacional. En lo que va del año, ya hemos comprado 35.000 toneladas en abril, que es un 15 % por encima del promedio de los últimos 5 años”.