La industria láctea y la del camarón tienen propuestas

Los sectores productivos no quieren quedarse quietos viendo como la crisis carcome las finanzas y “mata” de hambre a la población.

Desde el corazón de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador y de los pequeños criadores de camarón surgen alternativas.

La crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador ha traído dificultades notorias a la economía del país, a su producción y al comercio. Estos obstáculos pueden dividirse en dos categorías: en la primera están aquellos que son ineludibles, pues obedecen a medidas que son necesarias para precautelar la salud de los ecuatorianos, señala la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador.

“Pero existen otros impedimentos que no son indispensables, sino producto de decisiones adoptadas antes de estallar esta pandemia y que en la actual situación se revelan como los inconvenientes estériles que son”. El presidente de la Federación, Pablo Arosemena, se refiere al impedimento del uso de suero de leche, que hoy debe botarse por decisión del gobierno de Lenín Moreno.

“Dentro de esta segunda categoría se encuentra la restricción injustificable que hay sobre el uso de suero de leche, alimento de alto valor proteico, que las empresas rápidamente pudieran producir, comercializar y donar, señala.

Para que esto ocurra se debe derogar el acuerdo interministerial N.º 177 y que prohíbe el uso, en su lugar, “se permita nuevamente el uso del suero de leche en productos alimenticios respetando las normas pertinentes de calidad y seguridad alimentaria”.

La Federación de Ganaderos se opone a la propuesta y sugiere usarla en alimentos según la decisión del régimen. En cambio, otra parte de la industria láctea está de acuerdo con Arosemena y está dispuesta a producir bebidas lácteas con suero para regalar a la gente que no puede comprar alimentos.

Mauricio Torres es un pequeño productor de camarón que está desesperado porque no tiene ya los recursos para comprar el alimento balanceado para engordar sus crustáceos: “Estamos desesperados y si no recibimos ayuda, de seguro vamos derecho a la quiebra”.

Ecuador tiene cerca de 220.000 hectáreas y se da trabajo a unas 20.000 personas. Y, en aras de mantener a ese sector importante, sugiere dos soluciones: la aprobación de líneas de crédito sin “tanto papeleo y sin tantas trabas”. Y que se les dé facilidades a las empacadoras para que puedan operar y así podamos cosechar.

“Las autoridades podrían reunirse con los dueños de las empacadoras para que se tracen líneas seguras de transporte, así como hicieron con las líneas seguras de salud. Para que de esta manera la gente pueda reincorporarse a trabajar en las empacadoras”.

Los dueños de las empacadoras desean trabajar, pero no cuentan con el personal para hacerlo. Por el toque de queda el personal no alcanza a laborar, puesto que después no pueden regresar a sus casas.

“Otra alternativa para que no colapse este sector productivo es llegar a un convenio con las fábricas de balanceado y nos extiendan las líneas de crédito. No podemos cosechar, pero debemos seguir alimentando a nuestro camarón”, manifiesta.

Torres cree que en dos semanas el sector estará quebrado si no se actúa ahora.

Los camaroneros que tienen menos de 50 hectáreas pueden bajar sus costos “porque ellos mismos se convierten en chofer, secretaria, jefe de campo, en algunos casos son guardianes de su propia camaronera y aún así sus costos están por 35 dólares por hectárea, por día”.

Los restaurantes han buscado seguir funcionando. Una de las alternativas para ser más atractivos son las promociones. Cadenas de establecimientos que aún venden a domicilio a través de plataformas como Uber Eats, Glovo o Rappi y han optado por los descuentos: 2x1 o -25 % en menús. Por ahora, operan entre las 08:00 y 13:00.

Esta medida busca dar algo de liquidez a los restaurantes en medio de un panorama complejo.

LOS MÁS GOLPEADOS. Los hoteles ecuatorianos están entre los más golpeados de la región, según un estudio de la firma especializada STR, ante la expansión de la pandemia de COVID-19.

Un estudio de STR, especializada en el sector hotelero, señala que la ocupación hotelera en Ecuador se contrajo 36 % entre la semana del 9 al 15 de marzo de este año. Mientras que Colombia registró una disminución del 23 % y Perú 34 %.

A escala regional, según el informe, Panamá presentó un decrecimiento de ocupación hotelera en el orden del 40 %. Según la firma, la semana del 15 fue una de las más críticas. Destinos como Cartagena de Indias o Lima tuvieron retrocesos de entre el 40 y 50 %.

En días pasados, hoteleros de Quito señalaron que funcionaban con ocupación mínima, tras la crisis. Solo extranjeros que no alcanzaron a viajar se encontraban en los hoteles. Según cifras del sector, los hoteles están ocupados en 10 %.