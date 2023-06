Llegar a Gamarra es mentalizarse para pasar todo un día en el lugar y aun así no alcanzar a recorrer cada uno de los 30.000 locales que venden ropa, zapatos y accesorios que tiene. Es un lugar que nació en la informalidad, hoy es formal y es parte importante de las exportaciones de tejidos de Perú.

Diario EXPRESO visita Lima y camina por las calles de este imperio textil peruano.

Hasta el sitio llegan compradores de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile, cuenta el presidente de la Cámara de Comercio de Gamarra, Gustavo Rivadeneira. “Somos el imperio textil que seduce a América Latina. Nuestra confección es de buena calidad”, cuenta con orgullo.

Rivadeneira explica que la industria textil, en el distrito de La Victoria, no tiene clara de cuándo empezó. “Lo que sé es que en 1945 aquí empezó el Mercado de Mayoristas y Minoristas de Lima. Mi papá venía de provincia a vender los alimentos que se cosechaban en la chacra y no debía regresar con dinero, sino con ropa y otros productos para vender en el pueblo. Así alrededor del mercado empezaron a crecer los locales de venta de ropa”, cuenta mientras sus manos pintadas de rojo delatan que unos minutos antes de la entrevista estuvo trabajando en la elaboración de ropa.

La propuesta de Gamarra nace para que el ciudadano a pie también pueda lucir prendas de moda. “La idea fue que no solo la elite pueda vestir a la moda, sino también la clase trabajadora y los que viven en los pueblos más remotos”, relata el líder gremial.

En la misma zona hay los locales de confección. Lina Zambrano.

Escuchar a Rivadeneira hablar de Gamarra crea una envidia sana de cualquier ecuatoriano que tiene en el centro de Guayaquil una Bahía, que todavía está desorganizada por la cantidad de vendedores ambulantes que hay en esta zona y que también es un corazón del comercio. La diferencia es que en Gamarra se ve orden, sin los vendedores ambulantes, los compradores pueden caminar con calma, no hay carros circulando en esa zona.

Rivadeneira escucha de la impresión que da el lugar ese viernes por la tarde y con una amplia sonrisa dice: “Hemos logrado este orden de lunes a viernes, pero todavía nos falta que también sea los sábados y domingos cuando se duplican y hasta se triplican los compradores que vienen de diferentes países de América del Sur”, indica.

Según las cifras que EXPRESO tuvo acceso, y para tener una idea de la importancia del sector textil de Perú, sus exportaciones crecieron un 17,8 %, con una suma de 144 millones de dólares, en enero de este año, en relación a enero de 2022. Solo Lima, donde queda Gamarra, en el primer mes de 2023 exportó 103 millones de dólares en enero de 2023, es un 71 % del total conseguido en el primer mes de este año.

El año pasado, de enero a diciembre, el aumento fue de 30 %. Ecuador está en el top 5 de los compradores, entre enero y junio de 2022, importó 39,5 millones de dólares, el crecimiento en relación a 2021 fue de 40,8 %, e implicó un 3,6 % del total de las exportaciones de tejidos peruanos. Estados Unidos es el principal importador, según ComexPerú.

La presencia de los policías genera una sensación de seguridad, pero el líder de los comerciantes de Gamarra comenta que no hay que confiarse. “Acá no tenemos nada contra los extranjeros, pero en Perú tenemos un crecimiento de inseguridad provocado por los venezolanos que ingresaron a nuestro país, sin mostrar sus antecedentes. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado”, advierte a la vez que sugiere poner la cartera hacia adelante y evitar el uso del celular en la calle.

En cada manzana hay altos edificios y hasta centros comerciales que no solo albergan tiendas, sino también talleres de confección, algunos de ellos son maquilas de importantes marcas reconocidas en el mundo de la moda internacional, pero los comerciantes por no tener el permiso de estas marcas no las mencionan.

Impresiona un edificio de 10 pisos donde hay decenas de talleres, allí está Rosa Celli, comerciante que recién hace tres meses empezó a confeccionar uniformes para colegios, corbatas y casacas (chaquetas).

Celli para emprender compró dos máquinas que le costaron 6.500 soles peruanos (unos 1.775 dólares), da trabajo a una persona. Ella asegura que ha recuperado lo invertido, porque la compra de telas y de hilos lo paga el mismo cliente dando un adelanto.

Los precios de la ropa dependen de la calidad, pero se encuentran camisetas desde 5 dólares y pantalones desde 15 dólares. Lo que beneficia al cliente es el tipo de cambio, por ejemplo, un dólar cuesta entre 3,50 y 3,60 soles.

Hay grandes edificios que albergan a los talleres de la confección de ropa. Lina Zambrano.

Pero Lima no solo presume de Gamarra, también de un mall que está al pie del mar, Larcomar, allí han aterrizado las más selectas tiendas de moda del mundo como Ray-Ban, Levi’s, Boss, Guess, Calvin Klein, etc. Es más que un lugar para ir de compras o para disfrutar de la gastronomía, tiene un área para hacer ejercicios, mirada al mar, donde se ven a los jóvenes surfeando. En sus 45.000 metros cuadrados también tiene cines, teatro y supermercado. La construcción es hacia el subterráneo. Se puede ver hasta a personas haciendo parapente. Se estima que al mes a Larcomar llega más de medio millón de visitantes, una cifra deseada para cualquier empresario con visión.