Horarios Semana Santa 2026: cómo atenderán bancos, municipios y comercios en Ecuador

Durante el asueto de tres días, revise qué servicios estarán disponibles y cómo organizar trámites y compras

La procesión de Viernes Santo es una de las actividades más representativas de la Semana Santa.

Las personas que necesiten realizar trámites en estos días deberán organizarse debido a que entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026 se desarrolla la Semana Santa. En este periodo, el Viernes Santo -3 de abril- es feriado nacional obligatorio, que al unirse con el fin de semana, dará paso a tres días seguidos de descanso en Ecuador.

Esta fecha especial impactará en la atención de servicios públicos y privados en el país.

Para conocer detalles de horarios de atención en ciertos establecimientos, a continuación, se presenta una guía para que pueda planificar trámites y compras.

Bancos: atención presencial limitada, pero canales activos

El sistema financiero ajusta su operación en feriados. Para Viernes Santo, se prevé un esquema similar al aplicado en otros descansos nacionales.

Atención en agencias: La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recomienda consultar, a través de los canales oficiales de cada entidad, la disponibilidad específica de servicios y puntos de atención durante el asueto.

Puntos en centros comerciales: algunas agencias pueden atender en horarios especiales o diferidos, según cada banco.

Canales habilitados: cajeros automáticos, banca móvil y plataformas digitales operan con normalidad.

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Además, la Asobanca informó que durante los días de asueto se garantiza la continuidad de servicios electrónicos. Las transferencias, pagos y consultas se mantienen disponibles.

Municipios y entidades públicas: suspensión el Viernes Santo

En el sector público, la jornada laboral se suspende el viernes 3 de abril por tratarse de un feriado nacional no recuperable.

Esto implica que:

Municipios, ministerios y entidades estatales no atenderán ese día.

Servicios básicos y emergencias: continúan operando con normalidad.

En ciudades como Quito o Guayaquil, es habitual que algunos servicios municipales operen con turnos o atención reducida durante el feriado, especialmente en áreas como control, transporte municipal, museos y otros espacios.

Comercios: operación variable según actividad

A diferencia del sector público, los establecimientos comerciales privados no está obligado a cerrar durante el Viernes Santo en Ecuador, por lo que su funcionamiento depende de cada comercio.

Supermercados, farmacias y centros comerciales: abren con horarios normales o los que aplican durante los fines de semana o feriados.

Restaurantes y turismo: incrementan su actividad por la movilidad interna. Se recomienda, realizar reservas para evitar aglomeraciones o que no puedan acceder a un servicio.

Semana Santa es considerada una de las fechas con mayor dinamismo económico interno, impulsada por viajes, consumo de alimentos tradicionales y actividades religiosas. Las visitas a iglesias o recorridos por el Centro Histórico de Quito son comunes en estas fechas.

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Un feriado corto, pero con impacto económico

Aunque el descanso obligatorio se limita a un solo día, el feriado se extiende con el fin de semana, lo que genera movimiento en sectores como transporte, turismo y comercio.

Además, en ciudades como Quito y Guayaquil se organiza la tradicional procesión de Viernes Santo. Esta actividad que convoca a miles de fieles obliga a tomar precauciones porque sectores como el Centro Histórico de la capital o el suroeste de Guayaquil cierran debido a este evento.

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