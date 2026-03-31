Horarios Semana Santa 2026: cómo atenderán bancos, municipios y comercios en Ecuador
Durante el asueto de tres días, revise qué servicios estarán disponibles y cómo organizar trámites y compras
Las personas que necesiten realizar trámites en estos días deberán organizarse debido a que entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026 se desarrolla la Semana Santa. En este periodo, el Viernes Santo -3 de abril- es feriado nacional obligatorio, que al unirse con el fin de semana, dará paso a tres días seguidos de descanso en Ecuador.
Esta fecha especial impactará en la atención de servicios públicos y privados en el país.
Para conocer detalles de horarios de atención en ciertos establecimientos, a continuación, se presenta una guía para que pueda planificar trámites y compras.
Bancos: atención presencial limitada, pero canales activos
El sistema financiero ajusta su operación en feriados. Para Viernes Santo, se prevé un esquema similar al aplicado en otros descansos nacionales.
- Atención en agencias: La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recomienda consultar, a través de los canales oficiales de cada entidad, la disponibilidad específica de servicios y puntos de atención durante el asueto.
- Puntos en centros comerciales: algunas agencias pueden atender en horarios especiales o diferidos, según cada banco.
- Canales habilitados: cajeros automáticos, banca móvil y plataformas digitales operan con normalidad.
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Además, la Asobanca informó que durante los días de asueto se garantiza la continuidad de servicios electrónicos. Las transferencias, pagos y consultas se mantienen disponibles.
Municipios y entidades públicas: suspensión el Viernes Santo
En el sector público, la jornada laboral se suspende el viernes 3 de abril por tratarse de un feriado nacional no recuperable.
Esto implica que:
- Municipios, ministerios y entidades estatales no atenderán ese día.
- Servicios básicos y emergencias: continúan operando con normalidad.
En ciudades como Quito o Guayaquil, es habitual que algunos servicios municipales operen con turnos o atención reducida durante el feriado, especialmente en áreas como control, transporte municipal, museos y otros espacios.
Comercios: operación variable según actividad
A diferencia del sector público, los establecimientos comerciales privados no está obligado a cerrar durante el Viernes Santo en Ecuador, por lo que su funcionamiento depende de cada comercio.
- Supermercados, farmacias y centros comerciales: abren con horarios normales o los que aplican durante los fines de semana o feriados.
- Restaurantes y turismo: incrementan su actividad por la movilidad interna. Se recomienda, realizar reservas para evitar aglomeraciones o que no puedan acceder a un servicio.
Semana Santa es considerada una de las fechas con mayor dinamismo económico interno, impulsada por viajes, consumo de alimentos tradicionales y actividades religiosas. Las visitas a iglesias o recorridos por el Centro Histórico de Quito son comunes en estas fechas.
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Un feriado corto, pero con impacto económico
Aunque el descanso obligatorio se limita a un solo día, el feriado se extiende con el fin de semana, lo que genera movimiento en sectores como transporte, turismo y comercio.
Además, en ciudades como Quito y Guayaquil se organiza la tradicional procesión de Viernes Santo. Esta actividad que convoca a miles de fieles obliga a tomar precauciones porque sectores como el Centro Histórico de la capital o el suroeste de Guayaquil cierran debido a este evento.