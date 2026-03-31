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Feriado Semana Santa
Feligreses se preparan para realizar diversas actividades religiosas durante el feriado.CLAUDIA PAZÁN

Feriado Semana Santa 2026 Ecuador: qué ciudades descansan desde el jueves 2 de abril

El feriado comienza antes del Viernes Santo en varias localidades de Ecuador

La Semana Santa de 2026 marca uno de los periodos de mayor movilización interna en Ecuador, con un feriado nacional que activará el turismo, las actividades religiosas y los viajes familiares. Aunque el descanso oficial inicia el viernes 3 de abril, una parte del país tendrá un día adicional.

Se trata de la provincia de Cotopaxi, donde se aplicará un ajuste al calendario. La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa a través del Decreto Ejecutivo 346, firmado el 27 de marzo de 2026.

(Te puede interesar: IVA bajará al 8 % en feriado de Semana Santa 2026: ¿Qué servicios aplican?)

El cambio consiste en trasladar el feriado por la provincialización de Cotopaxi, que originalmente correspondía al miércoles 1 de abril. Con la modificación, se lo mueve al jueves 2 para enlazarlo con el Viernes Santo y generar un descanso continuo.

Este ajuste permitirá a los habitantes de la provincia contar con un feriado de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo 5 de abril. La decisión apunta a incentivar la actividad económica y el flujo turístico en esta zona de la Sierra.

Horarios Bancarios

Horarios de bancos y servicios en Ecuador durante el feriado de Semana Santa

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¿Qué ciudades de Ecuador tendrán feriado desde el jueves 2 de abril?

Las ciudades que se acogen a este calendario extendido son Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos, donde el asueto comenzará antes que en el resto del país.

Fuera de Cotopaxi, el cronograma no presenta variaciones. A escala nacional, el feriado se mantiene el viernes 3 de abril, seguido del fin de semana habitual que se extiende hasta el domingo 5, cuando se conmemora el Domingo de Resurrección.

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Durante estos días, miles de fieles participan en procesiones, viacrucis y ceremonias litúrgicas en iglesias, calles y plazas.

Feriado Semana Santa 2026 Ecuador: Servicios que se mantendrán operativos

Desde el viernes 3 de abril, las entidades bancarias no atenderán en forma presencial. Los usuarios podrán realizar transacciones a través de los canales digitales y cajeros automáticos.

Los hospitales de la red pública de salud atenderán en emergencias 24/7, así como los Bomberos y la Policía Nacional, en todo el territorio ecuatoriano.

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