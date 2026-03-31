IVA bajará al 8 % en feriado de Semana Santa 2026: ¿Qué servicios aplican?

El IVA bajará del 15 % al 8 % para el sector turístico durante los tres días del feriado de Semana Santa en Ecuador

Turistas disfrutan de las playas ecuatorianas durante el feriado de Semana Santa, cuando el IVA se reducirá al 8 %.

El Gobierno Nacional busca dar un respiro al bolsillo de los viajeros y un empujón a la caja de los negocios locales. Mediante decreto presidencial emitido la mañana de este martes 31 de marzo, el primer mandatario, Daniel Noboa, dispuso la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 % al 8 % para el sector turístico durante el próximo feriado de Semana Santa.

La medida, que tiene carácter temporal, entrará en vigor desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril. Bajo este marco legal, la rebaja tributaria se aplicará exclusivamente a los servicios catalogados como actividades turísticas, según lo estipulado en la Ley de Turismo vigente.

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Directrices para la recaudación

Para garantizar la ejecución inmediata del beneficio, el Ejecutivo instruyó al Servicio de Rentas Internas (SRI) implementar los ajustes técnicos y normativos necesarios. De esta manera, los establecimientos registrados deberán actualizar sus sistemas para emitir comprobantes de venta con la tarifa reducida durante los tres días de asueto nacional.

Esta reducción no es generalizada, sino que apunta a dinamizar la cadena de valor del sector, permitiendo que el consumidor final perciba un ahorro directo en sus consumos de feriado.

Servicios beneficiados por la medida

El abanico de actividades que aplicarán el 8 % de IVA incluye servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico, operación de agencias y guianza. Asimismo, se suman a la lista la organización de eventos, parques temáticos, balnearios y centros turísticos comunitarios.

Con esta decisión, el régimen apuesta por la reactivación de una de las industrias más sensibles a la movilidad interna, precisamente en un periodo donde se registra tradicionalmente un alto flujo de desplazamientos a escala nacional.

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