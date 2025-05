“Hay confianza en lo eléctrico; ahora hay que trabajar en la red de carga rápida”

El Country Manager de BYD Ecuador, Jorge Burbano, dialoga con EXPRESO en torno a cómo se traducen las innovaciones vistas en China en oportunidades locales, qué desafíos enfrenta la marca en el mercado ecuatoriano y cómo planean consolidar su crecimiento en un entorno aún en transición hacia la movilidad sostenible.

-¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas que presentó BYD en el Auto Show de Shanghái 2025 podrían adaptarse e implementarse en el mercado ecuatoriano? ¿Estamos cerca de verlo realidad?

Esto viene con la nueva generación de vehículos; lo bueno es que BYD incorpora este tipo de tecnología como un servicio estándar, no es un extra que el cliente debe pagar, sino que está incorporada. La nueva generación de vehículos, plataforma i4 e i5, está ya habilitada para poder hacer una carga de 400 kilómetros en 5 minutos. Es único, ya no necesitamos esperar 30 o 40 minutos para cargar un eléctrico. Eso va a revolucionar el sector automotriz.

-¿Ecuador está preparado?

Creo que es importante hacer una anécdota sobre cuando entramos con los otros vehículos eléctricos de la generación anterior. Todos nos preguntábamos si Ecuador estaba listo para vehículos eléctricos de la segunda generación, que están ahora conduciendo por las calles del país, y vimos que la acogida fue tremenda a tal punto que en plena crisis energética, cuando hubo apagones, en vez de caer las ventas subieron. Eso nos muestra que la confianza de las personas en la tecnología de movilidad eléctrica está; lo único que ahora hay que trabajar es una red de carga porque hoy en día la gente no cuestiona si funciona o no la tecnología, sino la pregunta es ¿dónde lo cargo? Ahí es donde el Gobierno tiene que trabajar con la empresa privada para poder desarrollar una red de carga rápida a nivel nacional.

Debut mundial como la máxima expresión de la nueva generación en la “Ocean Aesthetic”. Juan Ponce / EXPRESO

-¿Entonces, el entorno regulatorio e institucional es favorable para el desarrollo de la movilidad eléctrica?

Ecuador es uno de los países más avanzados en regulación a favor de la movilidad eléctrica en la región (…) lo que hay que trabajar es en el marco regulatorio para la instalación en red de carga rápida.

-Las famosas electrolineras.

Sí, pero de carga rápida, porque hoy en día necesitamos especificar que es de carga rápida. Hoy, Ecuador creo que está listo para el paso de red de carga rápida. El primer paso fue mostrarle a la gente que hay estos vehículos que son funcionables, ok, ahora sí, red de carga rápida.

-¿Cómo se trabaja esto en ciudades como Guayaquil, Quito, Ibarra?

Aquí hay dos componentes: uno, a nivel nacional y otro a nivel local. Estamos presentando como sector automotriz una propuesta para que el sector privado se vea motivado a invertir en estas estaciones de carga rápida ya que en este momento invertir en esta tecnología aún es muy costosa y genera pérdida por el costo operativo que causa el costo de potencia en este momento en el país. A eso se suma que el Gobierno Nacional ha realizado un estudio para identificar los puntos donde se puedan instalar cargadores rápidos. A nivel local necesitamos ordenanzas, trabajar con municipios para que puedan apoyar incentivando al menos por un tiempo, los próximos 5 años nomás, en cuanto a terreno, porque creo que se podría trabajar para impulsar esta tecnología que a final del día nos beneficia a todos.

-¿Hay apertura con el Gobierno?

Hay apertura, ya tenemos estabilidad. Sabemos que hay un Gobierno que va a durar 4 años, entonces esperamos empezar nuevamente a trabajar.

-¿Cómo ha evolucionado la adopción de vehículos eléctricos en el transporte público?

Me gustaría citar la experiencia en Santiago de Chile (Chile) y en Bogotá (Colombia). En Santiago tienen 2,000 autobuses eléctricos y están por renovar 1,000 más; en Bogotá tenemos 1,500 autobuses eléctricos y van 1,000 más. Empiezo por esto porque Bogotá es casi idéntico a Quito y la pregunta es cómo ellos lo logran y por qué lo hacen. Ellos cambiaron el sistema de operación porque como existe actualmente en Ecuador no vamos a poder generar ninguna transición masiva porque el costo, riesgo para el sector financiero, es demasiado alto. Con el sistema operativo actual, si queremos ese próximo paso, debemos ver lo que hizo Bogotá y Santiago. En Ecuador tenemos 20 autobuses 100% eléctricos en Guayaquil y eso es todo, se quedó ahí. La pregunta es por qué Bogotá empezó tres años después que Ecuador y ya está por 1,500 y van por 1,000 más. Dos, en Quito ahora el municipio compró 60 autobuses articulados, trolebuses, también son eléctricos, pero lo pudo hacer porque el municipio lo compró. Si queremos hacer una transición masiva, tenemos que aprender cómo hicieron en Bogotá, mientras no tengamos un cambio y voluntad política, no pasará nada, esto depende de política pública.

