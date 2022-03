El Gobierno ha descartado por completo la compra del excedente de banano que no se ha podido exportar a Rusia, porque, según explica, el Estado no puede socializar pérdidas del sector privado. No obstante, se ha comprometido a entregar, desde la próxima semana, líneas de créditos especiales que ayuden a los sectores productivos que están siendo perjudicados por los efectos globales que ha originado la invasión rusa en territorio ucraniano.

El ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, dijo a EXPRESO que junto al Ministerio de Agricultura y BanEcuador, se otorgarán préstamos de hasta $ 52.000 para capital de trabajo y riego y hasta $ 70.000 para renovación de plantaciones. Estas líneas tendrán un plazos de hasta 4 años, con un año de gracia, y un interés del 7%.

Prado mencionó que también se está trabajando con el Servicio de Rentas Internas (SRI) en la devolución inmediata del IVA que se paga en la exportación, pues "aunque eso ya es un beneficio al que tiene derecho el sector, es un proceso que normalmente demora cierto tiempo". El objetivo es agilizar su proceso.

La alternativa de comprar producto que se queda en el mercado, un pedido que en las últimas semanas vienen haciendo productores bananeros, no está en la línea de la política de Gobierno. Prado cree que eso no es adecuado, "no, sobre todo en un tema en que no sabemos hasta cuándo va a durar esto. No es una medida que serviría simplemente para paliar una crisis puntual, es una crisis que puede durar mucho tiempo y que puede tener repercusiones", dijo.

Los créditos y la devolución de tributos son las medidas que están mayormente encaminadas, pero el funcionario añadió que hay otras ayudas que también se están analizando. "Lo que espero hacer en los próximos días es reunirme con las industrias alimenticias del Ecuador, las más grandes, para ver si entre privados pueden usar esas cosechas adicionales de banano y plátano que están por perderse. La idea es que con eso puedan hacer harina, pan, galleta y otros tipos de productos elaborados en base a ese banano", dijo.

Entre las propuestas también está el hallar nuevos mercados de exportación, para lograr colocar la oferta que normalmente iba al mercado ruso.

El anuncio se hace un día después de la protesta que protagonizó el sector bananero. El pasado lunes 14 de marzo, productores del Guayas, Los Ríos y El Oro, utilizaron miles de racimos para cerrar la vía a Puerto Inca. Ellos alegan que por semana se está quedando en el mercado 800.000 cajas de fruta, lo que ha originado una caída exagerada de precios. Por caja estarían recibiendo hasta $ 1,20 (por debajo del precio oficial: $ 6,25). Ellos han anunciado para este miércoles, 16 de marzo de 2022, una nueva protesta.

Rusia, que actualmente tiene bloqueos financieros que impiden a sus empresas a hacer pagos externos, normalmente absorbía el 22% del banano ecuatoriano de exportación. Otros sectores afectados son las flores, el camarón y otros industrias que indirectamente se ven perjudicados por el alza de costo de fertilizantes, como la urea y otros insumos.