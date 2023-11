Foro económico: “La cultura tiene más poder para el desarrollo de la mujer”

Bajo el lema ‘Cultura y cooperación al desarrollo’, hoy se desarrolla la tercera edición del Women Economic Forum (WEF), en el Hotel Mercure, en Quito. Catalina Cajías, directora de WEF Ecuador, da más detalles de lo que se espera del encuentro y sobre cómo comprender de mejor manera el papel de la mujer en la economía.

- ¿Qué diferencia hay con los otros dos foros anteriores que se han efectuado?

- Primero hay que comprender la dimensión. Para Ecuador, ser uno de los países anfitriones no era una realidad. La diferencia en esta tercera edición es que es prácticamente presencial.

- ‘Cultura y cooperación al desarrollo’. ¿Por qué se eligió esa temática?

- Porque nos dimos cuenta de que la cultura tiene un alcance más poderoso que el liderazgo. Si tuviésemos una cultura, no estaríamos hablando de violencia o de la necesidad de corresponsabilidad dentro del hogar, porque eso estaría normalizado. En el mundo corporativo, no estaríamos premiando a organizaciones por ser mejores lugares para trabajar, porque dan apertura a las mujeres y a su crecimiento y desarrollo; si hubiese cultura, estarían normalizados los ambientes y culturas sostenibles, donde hombres y mujeres se complementen.

- ¿Cómo comprender esta corriente de empoderamiento femenino que está en ebullición en el mundo?

- Si bien es cierto después de la pandemia se derribaron algunas barreras, de acuerdo con el Banco Mundial en 86 países todavía hay algún tipo de restricción laboral, con una afectación a 2.400 millones de mujeres. Por otra parte, en 178 países aún existen restricciones legales, de manera que las mujeres no pueden manejar o comprar propiedades, o su palabra al momento de entrar a un litigio no tiene validez si no está acompañada por su esposo o padre. Mientras que en 46 países todavía no hay leyes contra el acoso laboral y sexual y en 95 países todavía hay una brecha salarial, que en América Latina es del 25 %.

- ¿En Ecuador cómo está la situación?

- De cada 10 personas, siete están sin trabajo; y de estas, el mayor porcentaje corresponde a mujeres. De cada tres mujeres, dos están en condiciones informales.

- Para abrir espacios para que las mujeres puedan ir más allá se han diseñado acciones como las cuotas. ¿Son efectivas las políticas de este tipo?

- Yo estoy de parte de que llegue el mejor. Una cuota genera resistencia, y eso no queremos. Es importante el lenguaje incluyente, la sensibilización con datos y la visibilidad de la mujer. Hay un estudio de Harvard que dice que por varias razones las mujeres no quieren ser visibles. Unas, porque realmente tiene un costo, por el hecho de tener que manejar una marca personal, de estar expuesta. Otras, porque no tienen tiempo no pueden hacerlo. Y hay quienes prefieren el perfil bajo. Pero, digo, cada una de nosotras maneja redes sociales y podemos mostrar compromiso a través de estas. Un estudio de Llorente y Cuenca en 12 países, identificó 72 millones de palabras tomadas de la red social X para valorar cómo nos comunicamos hacia la mujer y cómo la posicionamos en el emprendimiento y la empresa. Nos encontramos con que Ecuador apenas tiene una participación del 0,28 %, es decir que casi no mencionamos a la mujer dentro de esta red. Por eso, la responsabilidad de cada una es cómo nos estamos comunicando; y de la empresa privada, en activar a las mujeres en toda su cadena de valor.

- En el aspecto cultural al que se refiere, ¿dónde trabajar?

- Cuando hablamos de la gobernanza global en las relaciones internacionales tenemos una palabra clave, que la queremos fortalecer en esta edición del WEF: coadyuvar. No podemos esperar únicamente de los Estados. Hoy, las empresas, la opinión pública, los medios de comunicación, las ONG, la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales, todos podemos y debemos accionar. El tema es naturalizar a la mujer en el liderazgo. Por eso, estos espacios de visibilidad contagian en otras mujeres la idea de que ‘si ella lo logró, yo también puedo hacerlo’.

