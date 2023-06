El sector energético afronta varios problemas. Disminución de la producción petrolera, posible estiaje que puede afectar a la generación eléctrica y obstáculos para el desarrollo minero. Como si esto fuera poco, también llegó la consulta popular para definir si se para o no la producción de crudo en la zona del Parque Nacional Yasuní. Esto puede significar miles de millones de dólares menos en ingresos para el Estado. Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, habla sobre las posibles alternativas.

- ¿Qué medidas para el sector energético buscan implementar a través de decretos-ley?

- Sin necesidad de cambiar una ley, con el marco existente, vamos a continuar con el campo Amistad, la captación de gas, las auditorías de Petroecuador y la Refinería de Esmeraldas. Una posibilidad de mejorar la normativa de hidrocarburos sería enviar a la Corte las reformas a la Ley de Hidrocarburos que fueron parte del paquete tributario en 2021, y que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, no por el fondo, sino por la forma porque dijo que como era una ley tributaria no cabían otros temas. Es una posibilidad que hay que analizar, pero por ahora, vamos a continuar con esos procesos sin un cambio de ley. Hay la posibilidad, dependiendo de la receptividad de la CC de enviar proyecto para agilizar procesos de hidrocarburos. No vemos una urgencia de una reforma legal en el sector de energía.

- ¿Cómo puede afectar dejar de producir petróleo en la zona del Yasuní ITT, si gana esa posibilidad en la consulta popular?

- Estamos hablando de una afectación doble. Primero a las Finanzas del Estado. Se están produciendo 55 mil barriles en esta zona, más del 10 % de la producción nacional. Es una merma significativa de ingresos, una disminución del flujo del OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). Menores ingresos fiscales es menor inversión en salud o educación. Pero también hay la afectación a la zona, al mismo Yasuní. Hay que reconocer que la presencia del Estado en la zona se da gracias a Petroecuador. Es el único empleador, viven cientos de familias en la zona. Estos nativos se quedarán en la miseria porque no hay una alternativa viable a la producción petrolera. Segundo, con la presencia de Petroecuador en esa zona se evitan las actividades ilegales, como deforestación o minería ilegal. La zona es riquísima en maderas preciosas. Ellos no tendrán el menor cuidado ni en el ambiente ni en el humano.

- ¿De cuántos millones estamos hablando de afectación al fisco?

- Petroecuador ha hecho el análisis de futuras rentas y futuras inversiones y desmantelar la infraestructura de alrededor de 15.000 millones de dólares para el país. La gente que vive ahí tendrá que migrar o morirse de hambre.

- ¿Ustedes harán campaña por el ‘No’ en la consulta popular sobre el Yasuní?

- Preferiríamos quedarnos al margen porque se va a politizar la consulta a favor del Gobierno de Lasso o en contra del Gobierno de Lasso. Quisiéramos que la gente mire imparcialmente los hechos de los pros y los contras. Hemos visto con mucho agrado que gremios como la Cámara de Energía del Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), articulistas, encabecen la campaña. Ojalá las empresas petroleras también se sumen, pero preferiremos no participar para que no se politice el debate.

- ¿Se está pensando en un plan B en caso de que gane el ‘Sí’ en la consulta popular?

- Nos hemos reunido con Ivonne Baki, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, que estuvo en Quito el 24 de mayo. Ella fue la presidenta de la iniciativa Yasuní ITTen época del presidente (Rafael)Correa. Ella puede retomar perfectamente el tema, tiene credibilidad. Ella con su entusiasmo permanente ha dicho que va a hacer lo posible. Sí nos advirtió que ha pasado algún tiempo y la moda se ha deslucido un poco porque han surgido otras iniciativas, pero que va a hacer todo lo posible. Ojalá Ecuador pueda revivir la iniciativa Yasuní. La embajadora Baki hablará con Jeffrey Sachs, por ejemplo, el premio nobel (de Economía) y quien fue un abanderado de la iniciativa. Esa es una iniciativa no tan viable, pero es nuestro plan B. Nos cogió de sorpresa la celeridad de la Corte y el Consejo Nacional Electoral que luego de 10 años haya revivido la consulta popular.

- Pero, ¿qué implicará la iniciativa? ¿Será igual que el plan original de recibir dinero por dejar el petróleo bajo tierra? ¿Será canje de deuda como se hizo con Galápagos?

- Una posibilidad es revivir la iniciativa Yasuní ITT, de dejar el petróleo bajo tierra y recibir una compensación, como se pensó en la década pasada, pero obviamente rindiendo cuentas, no como una caja chica, como pensaba hacerlo el expresidente Correa. La otra opción es embarcarnos en la iniciativa europea que ha tomado mucha fuerza sobre el salvar el Amazonas. Sobre todo, en la época del expresidente Jair Bolsonaro hubo un incremento de la deforestación y hay una preocupación en Europa y quizás, Ecuador al ser un país amazónico, pueda unirse a esta iniciativa. El tiempo es corto. Nos ha tomado por sorpresa. Ojalá en algo se pueda mitigar si gana el ‘Sí’en la consulta.

- ¿Cuál será la meta de producción petrolera para este año? El bombeo de crudo ha estado cayendo en este año por varios problemas.

- En el año 2022 llegamos a un promedio de 480 mil barriles por día. Para 2023 se puso de proyección 510 mil por día. Se esperaba 30 mil barriles más al día de producción porque el Ishpingo, parte del ITT, iba a iniciar su producción, pero ha sido una desilusión. El crudo es de pésima calidad. Hay agua y no se está produciendo bien. Esos 30 mil resultaron fallidos, por eso vamos a estar en el orden de los 480 mil. Petroecuador podría incrementar la producción, pero ha tenido problemas con las comunidades.