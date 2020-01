El gerente de Picker, Juan Daniel Nebel, da varios tips para tener éxito con las plataformas. Él hace 11 años creó Despensa en Línea, pero conoció allí el rostro del fracaso. Tras aprender la lección, hace dos años lanzó la plataforma Picker, una aplicación que registra en el mercado con un crecimiento constante. Nebel explica a Diario EXPRESO los beneficios de la economía colaborativa, un modelo que se usa en este tipo de negocios.

- ¿Cuánto ha progresado la economía colaborativa en Ecuador?

- La economía colaborativa es un modelo de negocio, que es tendencia mundial, donde existe una empresa intermediaria que utiliza recursos de mercados distintos para unirlos, los gestiona y crea la venta. Entre las plataformas internacionales más conocidas están Airbnb, Urber Eats, Glovo, etc. En el caso de Ecuador se han abierto varios emprendimientos que unen la necesidad del cliente con los profesionales que brindan el servicio o el producto. Hay plataformas que reservan mesas en restaurantes, tickets de conciertos o películas, etc. En Ecuador ya existen todas las herramientas para poder hacer este tipo de negocios; desde programación, pagos, logística, etc.

- ¿Qué porcentaje paga el negocio para estar en esa plataforma?

- Eso depende de las industrias, por ejemplo en el caso de Airbnb tienen una tarifa más elevada. Picker, de comercio electrónico, dependiendo del producto. Por ejemplo por promover el producto en una plataforma se cobra entre 20 % y 30 % por cada comida vendida. En venta de celulares un 20 % es demasiado alto, aquí es entre 10 % y 15 %; entonces cada producto tiene su tarifa. En Amazon hay categorías. Es porcentaje a pagar lo decide la plataforma.

- ¿En la nueva ley, van a pagar ahora el IVA?

- Las plataformas extranjeras que no tienen domicilio fiscal en el país y no están tributando ahora lo debe hacer.

- ¿En este año se puede visualizar más emprendimientos de economía colaborativa?

- La idea es que cualquier persona que tenga un emprendimiento y que busca nuevos mercados use estas plataformas. Uno de los mayores problemas de los emprendedores es salir a buscar mercado, cuando no cuentan con un equipo de logística. Entonces plataformas como Picker busca resolver esos obstáculos.

- ¿Cómo es la distribución?

- Por ejemplo, en Picker cuando son alimentos se entrega solo lo que está a 7 kilómetros a la redonda del lugar donde se elabora el producto. Así se asegura que llegue a tiempo y con un costo adecuado. Es un asunto de ser eficiente.

- ¿Hay un crecimiento exponencial a todos los que están en la plataforma?

- El crecimiento exponencial es para la plataforma, por ser tecnología. El negocio depende de su inventario, ubicación y número de clientes.

- ¿Cuál es el reto?

- Es aprender a escuchar al cliente, es sacar productos validados por los clientes. Hay que salir y preguntar al cliente sobre el producto o servicio nuevo. Esto permite ir mejorando constantemente.

- ¿Cuál es la estrategia para convencer a 50.000 personas que usen una plataforma?

- Los clientes son de la generación Millennials o Z, son los que prefieren ahorrar tiempo al comprar. Se los encuentra en las redes sociales. Se dice que se puede ver publicidad en las redes sociales y las personas creen que solo ella o él lo están viendo. Al verlo en un anuncio en la calle o en medios físicos se siente que todos se enteran y confían en la calidad de la marca. Se siente que la marca es seria, gana más reputación.

- Entonces lo virtual requiere promoción en medios físicos.

- Así es. Somos personas sociales y buscamos validación de los demás. Las plataformas más reconocidas como Amazon, su técnica más importante son los comentarios de los compradores.