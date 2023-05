Una mayor inclinación a las criptomonedas. Ecuador lidera junto con República Dominicana la adopción de criptomonedas y la predisposición a efectuar pagos con ellas, además de mostrar un nivel mayor de confianza en estas monedas digitales, según el XII Informe de Tendencias de Medios de Pago elaborado por Minsait Payments, una firma multinacional que se especializa en pagos digitales.

De acuerdo al reporte, en países como Ecuador, el 28% de los bancarizados ya ha comprado criptomonedas, siendo junto con República Dominicana quienes lideran la adopción de estas monedas digitales en Latinoamérica.

El nivel de confianza en las monedas digitales por parte de Ecuador es mucho mayor al de otros países latinoamericanos, mientras que es muy bajo en los países europeos, señaló el reporte de la firma especializada.

La predisposición a realizar pagos con criptomonedas también es alta en especial en República Dominicana que se emplea el 25% con total seguridad y en Ecuador un 20%, superando en diez puntos porcentuales el promedio de la región.

¿Cuál es la razón de la popularidad de las criptomonedas en Ecuador? José Pablo Gil, Senior Manager de Medios de Pago Minsait Payments, explicó a EXPRESO que una de las razonas que podrían explicar la inclinación tiene que ver con la menor oferta de pagos digitales que hay en Ecuador, en comparación con otros países de la región, como transacciones internacionales con facilidad.

El uso de criptomonedas no está normado en Ecuador. En 2018, el Banco Central del Ecuador (BCE) señaló que el bitcoin no es un medio de pago autorizado para su uso en el país. Además, indicó que las transacciones financieras realizadas a través del bitcoin no están controladas, supervisadas ni reguladas por ninguna entidad del Ecuador, razón por la que “su uso representa un riesgo financiero para quienes lo utilizan”.

La Superintendencia de Bancos también ha alertado sobre estafas de personas o grupos de personas que se hacen pasar por entidades financieras que ofrecen inversiones en criptomonedas, bajo la promesa de altas ganancias en poco tiempo.

Gil asegura que si bien en Ecuador hay una menor oferta de medios de pagos digitales por fuera de los bancos privados, actualmente algunas empresas que ofrecen este servicio están arribando al país.

“En el mercado ecuatoriano hay ciertas particularidades. Por ejemplo, en otros países de la región, por decir un ejemplo, Colombia, es posible emitir una tarjeta de crédito sin ser regulado por la Superintendencia Financiera, si los fondos que se usan para emitir esa tarjeta son fondos propios o de inversionistas, mas no captación del mercado. Eso sucede en Colombia, en Perú también hay flexibilidad en ese sentido, pero en Ecuador no”, explicó el ejecutivo de Minsait Payments.

Para Gil, una ley fintech 100 % operativa en Ecuador ayudará a atraer más empresas de este tipo y poco a poco crecerá la oferta en el país, como medios de pago, billeteras móviles, entre otras.