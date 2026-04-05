Ecuador defiende superávit con Colombia y lo desvincula de la tasa de seguridad

Producción dice que los resultados responden a la caída del peso, costos altos de bienes importados y competitividad local

Ecuador aplica una tasa del 50 % para las importaciones que provienen desde Colombia.

Tras resaltar que Ecuador logró por primera vez en más de 25 años un superávit comercial con Colombia entre febrero y marzo de 2026, Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, informó el 4 de abril de 2026 en su cuenta de X que los resultados responden a factores que van más allá de la tasa de seguridad impuesta por el presidente Daniel Noboa, que encareció las importaciones colombianas; y la respuesta del país vecino que frenó el ingreso de productos ecuatorianos.

El ministro Jaramillo enfatizó que las exportaciones de Ecuador a Colombia entre febrero y marzo de 2026 tuvieron un crecimiento del 32 %. “Esto es un hecho, de $142,2 millones en 2025 frente a $187,7 millones en 2026. Esto representa $45,5 millones en apenas dos meses”, afirmó. Sin embargo, no detalló los factores detrás de este resultado, como sí lo hizo con las importaciones.

Mientras tanto, en las importaciones desde Colombia las cifras oficiales advierten -en el mismo período- una caída de $163,3 millones.

Factores detrás de la caída de importaciones desde Colombia, según el gobierno

El titular del Ministerio de Producción atribuye el resultado al encarecimiento de las importaciones por la “revaluación del peso colombiano”, a costos más altos de los productos de ese país frente a otros orígenes y a la sustitución de compras externas por producción local, lo que -según afirma- ha impulsado la industria nacional y el empleo. Aunque no expone detalles de estos últimos resultados.

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El funcionario menciona que la reducción de las importaciones desde Colombia responde, en parte, a factores como el comportamiento del tipo de cambio. Indicó que la moneda colombiana se ha “revaluado” desde finales de 2022, al pasar de 5.000 pesos por dólar a 3.650, lo que implica que se requieren cerca de 37 % más dólares para importar desde ese país.

A esto se suma, según Jaramillo, que el abastecimiento de materias primas desde Colombia presenta costos CIF (incluido flete y seguro) de entre 5 % y 10 % superiores frente a otros orígenes. Aunque reconoció ventajas logísticas y de inventario, sostuvo que estos productos tienen un mayor costo.

En el caso de los bienes de consumo, el ministro Jaramillo indicó que los productos colombianos suelen registrar precios entre 10 % y 15 % más altos frente a alternativas locales, debido a factores como marca, comunicación, distribución y promoción.

Mayor participación de la industria local

El titular de Producción afirmó también que la reducción de las importaciones desde Colombia -de $163,3 millones en febrero y marzo- ha sido sustituida tanto por compras a otros orígenes -sin señalar cuáles- como por una mayor participación de la industria nacional.

Según indicó el funcionario, este comportamiento se observa en sectores como:

Alimentos y bebidas

Higiene personal

Limpieza del hogar

Calzado

Textiles

Papelería

Plásticos

Cerámica

Empaques flexibles

Confitería y

Café procesado

Jaramillo aseguró que este cambio ha fortalecido la producción local y ha generado más empleo. “La mayor producción industrial local genera más empleo que el tramo de la cadena de suministro vinculada a esas importaciones hasta en una proporción de 3 a 1”, sostuvo.

Además, señaló que aunque se revierta la medida (tasa de seguridad del 50 %) una vez que se atienda el “justo reclamo de mayor seguridad en la frontera”, este proceso podría tener efectos duraderos en el mercado interno. “Se habrá sembrado una mayor actividad de nuestra industria que habrá llenado perchas para quedarse”, aseveró.

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Superávit en debate: efectos en el comercio bilateral

Pese a los argumentos oficiales, exministros de Producción explican que el superávit comercial con Colombia no refleja necesariamente una mejora estructural del comercio.

El exministro de Producción, Daniel Legarda, informó a Diario EXPRESO que centrar el análisis en la balanza comercial “carece de rigurosidad técnica”, ya que no es la principal variable para evaluar el desempeño del comercio exterior.

En la misma línea, el exministro de Producción, Julio José Prado, señala que la reducción de importaciones responde a un menor flujo comercial y no a un aumento de competitividad. Según sus cifras, el comercio bilateral se contrajo en $117 millones en apenas dos meses.

En cuanto a las exportaciones, Prado precisa que el repunte podría responder a un adelantamiento de embarques ante posibles medidas adicionales de Colombia, lo que distorsionaría el resultado del período. “Cuando Ecuador importaba de Colombia, ambos ganaban. Cuando se cierra ese flujo, ambos pierden. Lo que el ministerio reporta como una victoria es una destrucción de valor económico”.

Legarda subraya también que tanto Ecuador como Colombia han tenido variaciones en sus exportaciones e importaciones a raíz de la tensión comercial. Pero, precisa que el peso de estos intercambios en la economía nacional difiere:

Las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia representan alrededor del 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras tanto, las ventas colombianas hacia Ecuador equivalen al 0,4 % de su PIB.

Escalada comercial entre Ecuador y Colombia

Además, advierten que aún no se han medido efectos en precios internos, costos empresariales, empleo y crecimiento económico de la tensión comercial entre Ecuador y Colombia, que incluso podría escalar. Actualmente, cerca del 40 % de las exportaciones ecuatorianas enfrenta restricciones en el país vecino, con la posibilidad de que estas se amplíen y alcancen hasta el 80 %, con aranceles de hasta el 50 %.

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El endurecimiento de aranceles para los productos ecuatorianos se evaluá en respuesta a la escalada la tasa de seguridad de Ecuador para las importaciones colombianas, que entre febrero y marzo, pasó del 30 % al 50 %.

Por esta controversia, Colombia suspendió también el 22 de enero de 2026 las ventas de electricidad para Ecuador, pese a que es uno de los principales servicios importados por el gobierno ecuatoriano para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Aportaba alrededor del 8 % de la producción nacional.

Las exportaciones desde Ecuador a Colombia de Febrero y Marzo del 2026 tuvieron un crecimiento del +32.0 %. Esto es un hecho, de USD 142.2 MM del 2025 a 187.7 MM el 2026, esto representa USD +45.5 MM en apenas dos meses.



El tipo de cambio colombiano se ha revaluado desde… — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) April 4, 2026

Además, el país vecino presentó a mediados de febrero de 2026 una denuncia contra Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN). Por su parte, Quito contestó con reclamos contra Bogotá ante el mismo organismo regional. Estos procesos se encuentran en trámite.

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