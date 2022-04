El líder de los ganaderos, Francesco Tabacchi, ayer reaccionó ante las declaraciones que hizo el presidente Guillermo Lasso respecto a que Ecuador importaría leche y carne de Uruguay, y advirtió que si se hace una importación abierta aumentaría el desempleo en el sector. Entonces el ministro de la Producción, Julio José Prado, lo llamó para aclarar cuáles serían las reglas de esa compra.

Los ganaderos reclaman una política que apoye al sector Leer más

- ¿Qué explicó el ministro de la Producción sobre la importación de leche y carne?

- Hoy (ayer) he conversado con el ministro de Producción Julio José Prado y he quedado con optimismo. Me explicaron que las importaciones de leche y carne, que ya existen desde Uruguay, se van a mantener. No es que se van a aumentar. El mensaje del presidente lo tomamos como si se fuera a abrir la llave y eso nos preocupó, porque de ser así aumentaría el desempleo. Si se abre la llave de la importación de la leche y carne, implicaría que se quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, pero bajo qué costo y con el sacrificio de cuál sector.

- ¿Cuál es el consumo de carne y de leche en Ecuador?

- El consumo (de carne) es de 8 kilos por persona al año. En Colombia, es de 23 kilos por habitante al año, casi el triple. En Ecuador, uno de cada cuatro niños (25 %) tiene desnutrición; en Colombia, no llega al 2 % y es porque han incentivado el consumo de la leche y carne. En Ecuador, cada día se producen 5 millones de litros de leche y 300.000 litros no tienen mercado.

- Pero una de las razones por las que no se compra es por el precio.

- El costo y la cultura, porque se puede incluir en la dieta de los ecuatorianos. Antes era común comer arroz, frejoles y carne. Ya no.

- ¿Por qué está cara la carne?

- Está más cara que otros países porque nuestros costos de producción son más altos. En Uruguay la semilla para pasto cuesta $ 2,50 el kilo; en Ecuador, sobre los $ 10. Los insumos son cuatro veces más caros. Además, los otros países tienen subsidio. Por ejemplo, EE. UU. cada año invierte en el sector $ 1.000 millones. Si hubiera un tratado de libre comercio con EE. UU., los pequeños ganaderos serían gigantes al lado de nosotros por el subsidio que reciben.

- ¿En el diálogo con Prado en qué quedaron?

- Nos vamos a reunir para formar una mesa de trabajo. Los tratados de libre comercio son de dos vías y aquí lo que necesitamos es genética. También necesitamos tecnología. Pero insisto en que la necesidad urgente es incentivar el consumo de leche y carne; porque lo que el Gobierno invierta en esto, se lo va a ahorrar en el gasto de la salud. Existirían menos niños desnutridos.

- ¿La meta es mejorar la calidad de la carne?

- Por supuesto, la meta es mejorar producción y calidad. Eso está en el convenio que se firmó con Lasso cuando fue candidato a la Presidencia. No podemos competir con precios, por eso queremos competir con calidad.

- En el tema de mejorar la genética, ¿hay avances o un estancamiento?

- Estamos estancados, pero referente al convenio que se firmó con Lasso y no se ha cumplido. Es la empresa privada la que ha ido mejorando su hato, pero esto es como una pirámide: cuando los más grandes invierten, esto se riega por ósmosis y todos van mejorando la genética del ganado. Otro planteamiento es que en lugar de dar el dinero como crédito al productor, se entregue el ganado para mejorar la genética.

- ¿Hay excedente en la producción de carne?

- No, pero se puede producir más, para que así la población se alimente mejor.

- En otro tema, ¿qué pasó con la vacuna contra la aftosa?

- De cinco millones de vacunas que se necesitaban, se pusieron 150.000. En junio viene la primera dosis del año y esperamos que no se atrasen. Hay que vacunar para mantener el estatus de país libre de aftosa con vacuna.

- ¿Qué falta por hacer?

- Primero, que el Gobierno escuche a los expertos y esperamos la reunión con el ministro Prado la próxima semana. Mantengo la confianza en los trabajadores capaces. Vamos a salir adelante.