Cuestionada operación de carga en Galápagos

Luisa Palacios se ha tomado palabras duras para cuestionar el sistema de recepción de carga en Galápagos. “Es un caos”. No es la única que se queja. Lo hacen a viva voz Ángel Taimal, Eduardo Bonilla y hasta el dueño de uno de los barcos que lleva la carga desde Guayaquil, José Garcés.

Falta de equipos propios, de un seguro pagado por el operador, escasa infraestructura, operación solo cinco días a la semana y ocho horas diarias. El tema ha sido crítico desde hace 4 años por las mismas razones. ¿Soluciones? Ninguna. “Hay una protección sobrehumana a la operadora”, señala Rodrigo Tumbaco, presidente de la Coordinadora de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Ecuador. “Ni las marchas ni las huelgas han podido cambiar el rumbo”. “Ni la misma normativa de la Subsecretaría es respetada”. La normativa dice que la operadora debe tener máquinas portacontenedores. Los barcos descargan en los camiones que llegan en una gabarra a la que luego le quitan el contenedor con grúas de tierra, eso daña los contenedores, según denuncian usuarios.

EXPRESO consultó también al Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) y a la Subsecretaría de Puertos. Sus respuestas no apuntan a un cambio en el corto plazo. El representante de la operadora Logisgalap, Carlos Anchundia, no respondió al cuestionario enviado, como tampoco lo hizo el responsable de Transnave, Francisco Villacís.

Las novedades verificadas durante una inspección in situ efectuada por personal técnico del SMTF, fueron notificadas al Cgreg para que como ente otorgante del permiso de operación realice las gestiones respectivas con el operador para la solución de las mismas. Verónica Alcívar, subsecretaria de Puertos

“La subsecretaria estuvo aquí, vio que la operadora no conoce el trabajo para el que fue otorgado el permiso de operación, nos hizo notar su experiencia en este tema, pero a la pregunta clave, ¿cuándo cambia la operadora de carga? Respondió con evasivas, frases como: “voy a realizar recomendaciones para que esta operadora mejore”, manifiesta Luisa Palacios.

Cuando manejamos la verdad como argumento, no hay temores, aunque en muchas ocasiones sentimos que eso no es suficiente, porque los usuarios también deben cumplir las reglas, pero en el caos que está el sistema de carga, se complica poner orden. Luisa Palacios, representante de galapagueños

Incluso , según los dirigentes se han propuesto ofertas de varias empresas para que un nuevo operador reemplace a Logislapag, pero la subsecretaria señala que el proceso de selección de un operador portuario de carga está a cargo del Consejo de Gobierno. Bonilla señala que Transnavitex hizo una propuesta de trabajar con el 29 % del servicio logístico, y a más de eso hacer un consorcio con la empresa que formamos nosotros los estibadores y también con los transportistas de Santa Cruz, pero el (Cgreg) se negó. Ya un año y se sigue negando. El Consejo de Gobierno dice que estas fueron evaluadas técnica, legal y económicamente, y que la subsecretaria sí se pronunció al respecto el 25 de septiembre de 2020: “En general las tres propuestas presentadas para la operación por palets no contienen un análisis detallado de los costos por cada operación, ni determinan un conjunto de razones o motivaciones que den factibilidad al cambio del sistema actual por un nuevo sistema. En cuanto a las tarifas propuestas, estas no contienen un análisis al detalle de costos unitarios por cada servicio y por cada categoría de producto a transportarse, las cuales incluyan el flujo de los procesos a realizar”. Para Tumbaco es evidente que la Subsecretaría se quiere “lavar las manos cuando es responsable también de la caótica situación”.

Han existido tres ofertas más, pero lamentablemente las decisiones la toman gente con intereses creados dentro de las instituciones y jamás las hacen conocer a usuarios y comerciantes, nunca han lanzado a concurso público. Se ha escogido a dedo a la operadora en Galápagos. Ángel Taimal, usuario de carga en las islas

José Garcés, de Transnavitex, lo confirma: “entregamos al Cgreg y la Subsecretaría en dos ocasiones ofertas para operadora de carga con un costo 6 % inferior al actual (del 40 al 34 %), contratación de personal 100 % galapagueño y con una inversión de $ 1 millón para modernizar el sistema logístico. No tenemos respuesta”. Taimal anota; existieron tres propuestas con porcentajes más bajos (Transnavitex, PCL, consorcio Sagmar, consorcio Taimal- Molina) estas dos últimas empresas locales, “pero no tomaron en cuenta las ofertas”.

Sobre la infraestructura portuaria, la Subsecretaría dice que la Resolución del 9 de enero de 2020 establece el equipamiento mínimo requerido para la recepción y consolidación de carga desde y hacia Galápagos, siendo el Consejo de Gobierno el ente a cargo de emitir el permiso de operación, es el encargado de exigir el cumplimiento. Mediante acuerdo, ambas entidades acordaron que el Cgreg asumirá la construcción de la infraestructura portuaria en Galápagos. En Guayaquil, Puerto Bolívar y Posorja lo ha hecho la empresa privada.

La operadora actual no tiene experiencia en este asunto; primero que nada el gerente de Logisgalap una temporada solo era embarcador y de la noche a la mañana se hizo operador, sin embargo la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno de Galápagos les autorizó a venir. Eduardo Bonilla, comerciante de Galápagos

Los operadores señalan la “expresa prohibición para que el Estado emita, firme o entregue un permiso o contrato con una empresa o compañía que tenga deudas o esté impago con él. Logisgalap al 5 de mayo del 2020 tenía deudas con el IESS por $12.461,18; con la Superintendencia de Compañías $ 394; al SRI le debía 1.934,90. “El Consejo de Gobierno no ha otorgado ningún contrato ni concesión. Hay una gran diferencia entre lo que es un contrato y un permiso de operación. El contrato se da por medio de un concurso público y es un acto de administración y uso exclusivo para las partes; y el permiso es un trámite de administración pública que se le otorga a una persona natural o jurídica, que cumple con los requisitos...”, responde el Consejo, quien además dice que “no se desconoce los reclamos que han hecho los usuarios, no solo con esta operadora... mismos que deben realizarse mediante los procedimientos que determina la ley. Cuando se ha detectado incumplimiento se han realizado mesas de trabajo y se ha dispuesto la reparación de la afectación”.

Para sancionar es necesario determinar cuál es la falta, de quién es el incumplimiento y a quién le corresponde sancionar, hay el debido proceso legal. El usuario tiene razón en reclamar al último de la cadena, en este caso al operador, pero no todas las demoras o daños son ocasionados por él.

Consejo de Gobierno

de Galápagos

Tumbaco dice que no. “En varias asambleas el Consejo y de la Subsecretaría han dicho que todo está normal, pero Luis Palacios, en representación de los isleños, ha levantado la mano, ha enumerado todos los problemas. Ninguno hasta ahora se ha resuelto”.

José Garcés: “Urge una operadora portuaria de carga más eficiente”

El gerente de la empresa Transnavitex, que lleva la carga desde Guayaquil hasta Galápagos asegura que el tarifario del flete marítimo está tal y cuál desde el año 2011. Sin embargo, señala, con una eficiente operación de recepción en el archipiélago se puede reducir la tarifa.

- ¿Cuán rentable es tener un buque en el negocio del transporte marítimo de carga hacia Galápagos y viceversa ?

- A nivel global el transporte marítimo de carga es un negocio de muy alto riesgo; en el caso específico de Galápagos el negocio requiere de una inversión muy alta con una rentabilidad muy baja; sumado a esto el transporte de mercancías es de una sola vía desde Guayaquil hacia Galápagos únicamente, pues de regreso los buques prácticamente regresan vacíos.

- ¿Cuántas toneladas de carga se movilizan vía marítima desde Guayaquil hacia Galápagos?

- En promedio 5.400 toneladas mensuales, pero en la actualidad, debido a la falta de turistas por la COVID-19, solo se transportan 3.800 mensuales. De regreso Galápagos-Guayaquil se transportan aproximadamente 280 toneladas (20 contenedores) de reciclaje y basura de los municipios Sta. Cruz y San Cristóbal sin costo alguno, completamente gratis.

- ¿Al mencionar usted que la inversión en el transporte marítimo de carga hacia Galápagos es muy alta a qué se refiere?

- Me refiero a las inversiones de nuestra compañía en la compra del buque y 400 contenedores de 20 pies son aproximadamente 4 millones; sumado a esto hace una semana hemos realizado los trabajos de dique seco, son aproximadamente $ 575.000.

- ¿Qué se necesita o qué hace falta para que todo el sistema de carga hacia las islas Galápagos sea eficiente?

- Un muelle para carga en galápagos; un tarifario actualizado para flete marítimo cobrado por peso/volumen; una operadora portuaria de carga que conozca e invierta, recepción de carga en Guayaquil sin cronogramas; que cada embarque y/o desembarque sea realizado máximo en 48 horas y que la Subsecretaría y el Consejo de Gobierno sean ecuánimes en el control con todos los actores.

- ¿Cuál es el tipo de control de estas entidades sobre todos los actores del sistema de carga?

- Las normativas son muy exigentes solo con los buques y armadores, tanto así que tenemos: un seguro de casco/maquinaria por 1,5 millones. Un seguro P & I (contaminación e indemnización) por 500 millones y una clasificación tipo IACS; por otro lado existe normativa para que el usuario contrate un seguro para su carga, pero las autoridades no hacen cumplir, son pocos los usuarios que aseguran su carga como debe ser. Y a la operadora portuaria de carga solo se le exige un seguro de responsabilidad civil por 250.000 por daños a los patios/predios y a terceros dentro de la zona portuaria donde presta sus servicios; pero no se le exige un seguro para la carga para que pueda responder a los clientes, es decir dentro de los patios y en las carreteras la carga no tiene seguro alguno.

- ¿Cuánto dura un viaje completo Guayaquil - San Cristóbal - Santa Cruz - Guayaquil ?

- Lo más rápido y eficiente del viaje es la navegación son 52 horas desde boya de mar hasta el fondeadero de San Cristóbal.