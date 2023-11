La conmemoración del Día de los Difuntos también trae ofertas

El Día de los Difuntos es hoy, 2 de noviembre, pero desde ayer los ciudadanos empezaron a visitar los cementerios para conmemorar al familiar o amigo que falleció; uno de ellos fue Milton Tinoco. Él llegó ante la tumba de su abuela con un ramo de flores en mano y acompañado de un pintor, quien se encargaría de retocar las letras de la lápida.

Son días en que se debe medir cada centavo que se invierte, por ello, en el recorrido que hizo Diario EXPRESO se preguntó el precio más económico que hay de lo que hoy por costumbre se compra para visitar los cementerios.

En el mercado de flores Zayda Letty Castillo se encuentran arreglos desde 2 dólares; una rosa, 0,50 dólares. Aunque también hay ramos más sofisticados que valen 50 dólares.

En el mercado de flores, los comerciantes, como Gregorio Vicuña, señalaron que por la conmemoración de los difuntos, las ventas de flores suben en un 80 %. Agregó que la tradición es llevar flores blancas, pero ahora se prefiere llevar el tipo de flor que le gustaba en vida a la persona.

Vicuña destacó que desde las haciendas, las flores llegan más caras por estos días; los precios suben entre 20 y 40 % y ellos tratan de ganar por volumen de venta y no por precio, porque el margen de ganancia es mínimo. Explicó que las personas no están dispuestas a pagar más, porque no hay salario que alcance.

Plaza.- El mercado de flores Zayda Letty Castillo, en Guayaquil. Christian Vinueza

Sin embargo, la competencia está en el paso peatonal, ayer estaban allí vendedores que ofrecían pequeños ramos desde 1 dólar. E incluso hubo personas que ayer prefirieron hacer las compras de flores en los supermercados, como en Megamaxi. Una de las clientes, Grecia Crespín, dijo a Diario EXPRESO que prefería comprar allí un arreglo de solo girasoles, por un precio de 6 dólares.

Crespín viajó ayer a la playa para poder llevarle las flores a su mamá, que está enterrada en General Villamil.

En la visita a los camposantos también se busca retocar las lápidas, el costo va desde 15 dólares. Para quienes buscan cambiar la lápida completa y mandar hacerla en mármol, el costo va desde los 200 dólares. La serenata está a 20 dólares, las cinco canciones.

Pintar. Milton Tinoco contrató un pintor para que retoque las letras de la lápida de la tumba su abuela y le llevó flores. Christian Vinueza

Los asesores que trabajan en los cementerios también estarán estos días dando información de cómo adquirir una tumba con pagos accesibles.

En el Cementerio General y Panteón Metropolitano, hay planes de servicios exequiales para todos los estratos sociales, con precios desde 755 dólares, que incluyen sala de velación, cofre mortuorio, traslados de servicio, traslado de sepelio, tratamiento de cadáver, arreglos florales, kit de café y trámites para la inhumación.

En el caso del Jardín de Esperanza, tiene el plan Protección Familiar, que es una opción exequial integral, que incluye espacio en el cementerio y servicio funerario completo, incluido traslado a nivel nacional.

Este plan aplica para planes individuales, familiares o empresariales. El cliente o colaborador puede cancelar cuotas mensuales desde 3,5 dólares durante el tiempo que desee estar protegido (se paga hasta que el titular haga uso del servicio). Los beneficios especiales, tanto en servicio como en precios, mejoran según el número de afiliados que ingrese el cliente o la institución.

Al momento, este plan de Jardín de Esperanza cuenta con 40.000 afiliados.

Hoy se espera que todos los cementerios se llenen de familiares y amigos. Tan solo en uno de los que administra la Junta de Beneficencia, en el Cementerio Patrimonial, se espera más de 80.000 visitantes.

Música. El dúo Los Amigos por 10 años ha llevado serenatas a los difuntos. Christian Vinueza

PROGRAMA PARA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023

Junta de Beneficencia

En el Cementerio Patrimonial, en el sector de la Gran Cruz, la misa es 11:00 y 12:00. En el Panteón Metropolitano, es a las 12:00, en la capilla San José.

Parque de la Paz

En La Aurora, Durán, El Fortín y Pascuales desde las 10:00, de hoy, habrá maceteros para colorear, colada morada, dibujos; el mural: Antes de morir quiero y show de títeres. La misa es a las 12:30.

Jardín de Esperanza

Misa en Guayaquil a las 11:00 y 16:00; en Milagro, a las 11:00. Homenaje musical, globos, video y fotos.

