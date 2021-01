Arauz suaviza el discurso y dice que está dispuesto a renegociar con el FMI

El candidato se ha mostrado crítico con el FMI. No obstante, ha asegurado que ha dialogado con el organismo..

Unas declaraciones que hacen eco en el exterior. El candidato por Unión por la Esperanza (UNES) Andrés Arauz aseguró este 27 de enero de 2021, en entrevista con el canal TVC, que está dispuesto a conversar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en caso de llegar a la Presidencia, para que el organismo respalde su plan económico.

La semana pasada, el candidato correísta había manifestado que no cumplirá con el acuerdo firmado por el Gobierno de Lenín Moreno, el cual permite al país acceder a $ 6.500 millones en financiamiento, de los cuales $ 4.000 millones ya se han desembolsado hasta diciembre del año pasado.

Arauz menciona que no cumplirá con el acuerdo suscrito por Moreno en el que se plantean medidas como incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), despidos en el sector público, entre otras acciones.

“Nosotros hemos hablado ya con el Fondo Monetario Internacional. Les hemos dicho no vamos a subir el IVA, eso es imposible. Cómo le van a querer cargar más a la familia ecuatoriana. Hemos dicho no estamos a favor de la privatización del Banco Central. En el Ecuador hay una Constitución, una democracia. Tiene que respetarse el poder electo democráticamente. Le hemos dicho por favor no sigan planteando más despidos en el sistema de salud pública o en la educación”, dijo Arauz.

Sí vamos a establecer conversaciones para que nos apoyen en nuestro plan. Andrés Arauz, candidato a la Presidencia de la República por UNES

El candidato correísta señaló que el FMI “sinceramente” ha estado abierto a la conversación y que, de ganar, van a plantear su plan económico y “si el Fondo quiere respaldar” su plan “bienvenido sea”.

”Sí vamos a establecer conversaciones para que nos apoyen en nuestro plan”, señaló el candidato de UNES.

El mercado internacional ha visto con recelo el planteamiento de Arauz de romper con el FMI, lo cual ha provocado incremento del riesgo país. No obstante, como lo ha publicado EXPRESO, analistas de diversos bancos de inversión creen que será complicado, de llegar a Carondelet, que Arauz se distancie del FMI debido a las altas necesidades de financiamiento que tiene el país y el poco acceso a crédito. Una ruptura, han mencionado, puede agravar la crisis.