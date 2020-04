El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) dice no estar en capacidad de diferir, de forma general, las cuotas de quienes deben cancelar mensualmente sus préstamos hipotecarios. Pero para quienes, por la situación actual, no pueden asumir el pago de las mismas cuotas, podrán someterse a un refinanciamiento, que permite al usuario optar por plazos de hasta 30 años, conservando el interés original del crédito, y acogerse a un periodo de gracia de 18 meses.

Vinicio Troncoso, gerente del Biess, menciona que en esos casos, el afiliado con problemas debe recurrir a la institución. "Lo que buscamos es que el afiliado que está en problemas lo solicite en biess.fin.ec, porque el afiliado que no tiene problemas, priorizará el pago de su casa. Pero sabemos que habrá dificultad y por eso hemos sacado la campaña ‘Reactívate’, que promueve soluciones de pago, para todas las personas con crédito hipotecario que están en mora o que cuya situación laboral ya cambió y que por ello no puede pagar las mismas cuotas.

Pero ¿qué sucede con los que ya tienen su crédito programado a 30 años? Troncoso sostiene que ante esa y otras particularidades existen otras opciones. "Eventualmente estamos aceptando que entre una persona adicional al proceso de pago. Lo explico. Tenemos el caso de una señora que estando casada sacó un crédito hipotecario, pero se divorció y hoy sus ingresos no le alcanzan para pagar, pero está integrando a su hija a ese crédito como co-deudora, de tal manera que no deja de pagar. Entonces estamos aplicando ese tipo de soluciones. Hay ciertos casos en que si no se tiene ninguna expectativa de hallar empleo en los próximos meses le estamos dando la posibilidad de que arriende el bien, durante 1 año, 2 años. Mientras estabiliza su situación económica, el afiliado puede seguir pagando el bien, a través del arriendo".

Los plazos son difíciles, reconoce el funcionario. También entiende que recuperarse tomará un tiempo, "pero por eso también está el periodo de gracia que estamos dando, que es de 18 meses".

Antes de la crisis, aproximadamente 25.000 afiliados ya estaban en condición de mora. Durante el primer trimestre, en créditos hipotecarios el Biess entregó $ 102 millones, muy por debajo de la meta inicial de $ 850 millones.