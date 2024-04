Análisis estratégico: Autopsia: SÍ vs. NO

Más allá de si fue goleada 9 a 2, o si unos consideran que fue un triunfo no perder 11 a 0, las campañas realizadas para promover el voto, en uno u otro sentido, dejan varias lecciones.

La primera, no se puede esperar un resultado positivo y claro sin comunicar los beneficios alcanzables por votar de una u otra forma.

La segunda, por más que históricamente en nuestro país las consultas populares han sido un termómetro de la popularidad del presidente, tampoco aseguran una victoria total; esta vez no fue suficiente para ganar en todas las preguntas

La tercera, un análisis FODA, desapasionado, del competidor, ayuda a entender sus fortalezas y flancos débiles, y desde la época de Sun Tzu se sabe que a un adversario poderoso no se lo ataca de frente.

Revisando las campañas publicitarias realizadas durante la consulta hay que destacar que el CNE hizo un buen esfuerzo por comunicar cuáles eran las preguntas a las que se debía responder, así como incentivar a que los ciudadanos votemos.

De acuerdo a varias encuestas, hubo un nivel aceptable de conocimiento de las preguntas y los escrutinios indican que el ausentismo estuvo dentro de los márgenes habituales.

También fue notorio que la izquierda, bajo diferentes membretes, actuó de manera coordinada y estratégica, a diferencia de la derecha, que una vez más no lo hizo.

Revisando las campañas por el NO de Pachakutik, Conaie, PSE, Cedocut, UNE, se nota lo evidente: sabían que no podían oponerse a los temas de seguridad, ya que son el principal problema que los ecuatorianos queremos ver resuelto. Pero la oposición al empleo por horas y al arbitraje internacional eran los dos temas que podían ser utilizados para que el Gobierno no obtenga un triunfo general; y haciendo uso de los mismos argumentos y sofismas de siempre (precarización, soberanía, grandes empresarios, etc.) lograron que el NO gane en esas dos preguntas y que no se dé el voto en plancha.

En un caso apelaron al temor de quienes tienen empleo, y al chauvinismo alegando pérdida de soberanía en el otro. Saben que hay que conectarse emocionalmente con los votantes. Fue una campaña quirúrgica y de precisión.

Gracias a ello muchos no alcanzarán un empleo digno, aunque sea por horas, y el país, todos nosotros, seguiremos sin ver la llegada de importantes capitales extranjeros.

Quienes pidieron hepáticamente el NO a las 11 preguntas fallaron de manera contundente. La cuadrilla de demolición no se activó.

Al revisar las campañas y buscar alguna pieza con un mensaje que promueva el SÍ en las preguntas que no ganaron, ocurrió lo obvio: no encontré nada.

Nadie, ningún grupo político o gremial realizó una campaña estructurada que persuada a votar positivamente por esas preguntas. Más allá de entrevistas, unas más afortunadas que otras, esas preguntas que eran clave para mejorar las condiciones económicas del país fueron dejadas a su suerte. Ya no era el momento del debate, esos temas se han debatido por décadas; era el momento de explicar sus beneficios y convencer a quienes hubieran sido los beneficiarios directos de que había que votar SÍ. La mejor manera de hacerlo era a través de una campaña de publicidad estratégicamente bien diseñada.

Como la derecha en este país no existe, no he escuchado nunca a ningún líder político o empresarial declararse como miembro de esa tendencia, ocurrió lo de siempre. No se unió y no conformó un frente común para lograr un beneficio.

Se dice que no hay fracasos, que solo hay aprendizaje, esperemos que así sea, ya no hay tiempo para lo otro. Hay que tener presente que para vencer hay que convencer y que los votos se obtienen si se apela a las emociones correctas. El 9 a 2 es un resultado contundente en cualquier deporte, no solo en política.

