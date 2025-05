AEBE auditará a exportadores de banano para verificar cumplimiento legal en Ecuador

En medio de un entorno cada vez más complejo para el comercio exterior, los exportadores de banano del Ecuador buscan nuevas formas de blindarse. Así, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), firmó un convenio con Coface, empresa internacional especializada en análisis de riesgo crediticio, para evaluar si sus proveedores y aliados comerciales cumplen con los requisitos legales y normativos. La medida busca reducir los riesgos reputacionales y legales que podrían afectar al sector.

“Hoy no basta con saber si una empresa paga a tiempo; también importa si actúa dentro del marco de la ley”, explicó Adrián Ordóñez, gerente de la AEBE, en entrevista con Diario EXPRESO. La herramienta de Coface, que cuenta con información de más de 90 millones de empresas a nivel mundial, permite filtrar posibles relaciones comerciales con actores que puedan representar una amenaza en un contexto de creciente inseguridad y escrutinio internacional.

- ¿Qué trabajo van a hacer para AEBE?

- Nos han buscado para que hagamos un proceso de calificación y de evaluación de sus afiliados en torno a la integridad y de la operación de de estos afiliados

- ¿Qué implica esta investigación?

- Cumplimiento en general de normativa de transparencia, de lavado de activos, de cumplimiento tributario, de salud financiera, en generar una evaluación completa de de la salud de las de compañías afiliadas de AEBE.

- ¿Con qué propósito?

- Esto, por supuesto, con el propósito de fortalecer ellos, entiendo la integridad de su operación; quieren estar seguros de que están afiliando a empresas que están en cumplimiento de la ley. Entonces eso es un poco el el motivo de la alianza con AEBE.

- ¿Esto tiene que ver con la contaminación con drogas en las exportaciones de banano?

- Aquí quiero ser preciso en decir que nosotros no tenemos pericia en eso, es decir, no podemos certificar la impenetrabilidad de la contaminación de las exportaciones con sustancias psicotrópicas. Ese no es nuestro trabajo y ese no es nuestra experiencia. Lo que AEBE quiere es conocer a sus afiliados. La investigación es para los miembros y para los nuevos que quieran ser parte del gremio.

- ¿Cuál es el estudio en detalle que van a hacer?

- Son algunos componentes, uno de ellos tiene que ver con la salud financiera, otros indicadores financieros de solvencia, de liquidez, de rentabilidad. El segundo componente es de cumplimiento de normativa. Entonces, hacemos una evaluación de normativa tributaria, vemos y analizamos cómo está el historial de contribución tributaria de estos afiliados hacia el Estado, hacemos también una revisión de lo que tiene que ver con antecedentes judiciales y vemos si es que los afiliados tienen o no procesos en marcha y luego nos metemos ya un poquito en lo más técnico, por ejemplo, si es que tiene certificaciones de normas, esos serían los cuatro componentes que vamos a revisar.

- ¿Qué pasa si descubren que no ha pagado impuestos al SRI?

- Nosotros no tomamos decisiones por AEBE, lo que hacemos es entregar un informe completo, un reporte que describe todos los antecedentes que le he mencionado. AEBE tomará sus decisiones acorde al informe que nosotros les pasemos.

- ¿Qué pasaría si es que descubren que uno de los afiliados ha tenido un antecedente con la justicia?

- Exactamente, de la misma forma lo reportaremos en el informe y AEBE tomará consideración respecto a nuestro reporte. Es una evaluación, es una especie de prueba si le ponemos en un lenguaje más sencillo corremos el examen y vemos cómo salen las notas y ya el profesor sabrá si es que pasa o no pasa de año al alumno. Vamos a hacer un proceso de revisión completo de los actuales afiliados, son alrededor de 70 afiliados actuales y vamos a hacer una revisión en los nuevos prospectos de afiliados bajo el requerimiento de AEBE.

- ¿Por cuánto tiempo será la alianza?

- Es un servicio que han contratado de forma indefinida.

- ¿Hay otras empresas interesadas en este tipo de investigaciones?

- Estamos actualmente también en conversaciones con la Federación de Exportadores, con Fedexpor, que entiendo que tomaron conocimiento de nuestra alianza con AEBE, les ha parecido una buena práctica y estamos en conversaciones para ver si es que implementamos un modelo similar con Fedexpor.

Aplicación del modelo en empresas privadas

- ¿En la actualidad cuántas empresas o gremios han pedido este tipo de servicios?

- Hacemos este servicio para compañías privadas desde hace más de 10 años, pero con gremios estamos eh por algo inédito por primera vez con AEBE.

- ¿En las empresas a quiénes analizan?

- Están analizando a sus proveedores. Les dicen que deben pasar por una evaluación y si cumples con los requisitos pueden empezar relaciones comerciales. Entonces así se integra toda la cadena de valor de las empresas hacia atrás y hacia adelante de que las empresas están haciendo negocios con entidades serias. Uno de los principales activos de los de las organizaciones es la reputación y después de ahí se pueden desprender muchos otros riesgos, como, por ejemplo, eh que se vean involucrados o que se vean salpicados por una falta de cumplimiento normativo. Ya después ya no será preventivo, sino reactivo, salir a explicar que no han tenido nada que ver. En el mundo de negocios tiene mucho valor la reputación.

