Adriana Salazar: “Puede ser hasta 12 veces más caro curar que prevenir”

Las inversiones en investigación y desarrollo son a nivel global. Roche invierte cerca de $13.000 millones al año

Adriana Salazar es gerenta para Roche Diagnóstica Ecuador y Perú. Es licenciada en Microbiología y Química Clínica.

En el mes de la mujer, amerita ver cómo ellas están en cargos de gerencia y desde su liderazgo impulsan programas para cuidar la salud. Además, el sistema de salud de Ecuador pasa por una crisis que hace que los ciudadanos se quejen de la falta de atención y de medicinas. ¿Cómo conseguir recursos económicos?

Adriana Salazar, gerenta de Roche Diagnóstica Ecuador y Perú, habla de cómo las mujeres se abren camino en la industria farmacéutica y plantea una estrategia para que el sistema de salud de Ecuador no tenga que gastar tanto en curar enfermedades.

¿Qué tan fácil o difícil ha sido abrirse camino como mujer en la industria farmacéutica?

He ocupado diferentes posiciones dentro de Roche y actualmente me desempeño como gerenta general para Ecuador y Perú. No ha sido un camino fácil, ha implicado preparación constante. Sin embargo, debo destacar que en la compañía en la que trabajo siempre ha existido un enfoque en la equidad, donde las oportunidades se dan por talento, valores y liderazgo, no por género.

¿Ha visto una evolución en la participación de las mujeres dentro del sector?

Sí, definitivamente. En el sector salud, cerca del 70 % de los participantes somos mujeres. En Roche, particularmente en la división Diagnóstica, siempre ha habido una fuerte presencia femenina, tanto en liderazgo como en ejecución. Además, contamos con programas que impulsan el desarrollo de las mujeres y su participación en la toma de decisiones.

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¿Cómo inició usted en la compañía?

Ingresé como especialista de aplicaciones y ventas. Era un rol muy técnico, en contacto directo con los clientes, explicando el uso de equipos y pruebas diagnósticas. Luego pasé por posiciones regionales y de marketing, hasta llegar a mi cargo actual.

Liderazgo e inversión

¿Es mejor crecer paso a paso o dar saltos hacia posiciones de liderazgo?

No hay una única respuesta. En mi caso, crecer progresivamente me dio mucho conocimiento técnico. Lo importante es prepararse y atreverse.

En términos de inversión, ¿cómo funciona el desarrollo de la compañía?

Las inversiones en investigación y desarrollo se realizan a nivel global. Roche invierte cerca de 13.000 millones de dólares al año en este ámbito. A nivel local, en Ecuador, nos enfocamos en campañas, proyectos educativos y espacios para comunicar el valor del diagnóstico, así como en fortalecer la relación con médicos, laboratorios y actores del sistema de salud.

¿En esas campañas, urge cambiar la cultura de acudir al médico solo cuando hay síntomas?

Es un reto. Estamos muy enfocados en curar y no en prevenir. Desde nuestra estrategia buscamos comunicar que prevenir es fundamental. De hecho, estudios indican que puede ser hasta 12 veces más caro curar una enfermedad que prevenirla. Un diagnóstico oportuno no solo beneficia al paciente, sino a todo el sistema de salud, porque permite tratamientos adecuados y reduce costos.

La prevención es clave

¿La prevención podría ayudar a aliviar los problemas estructurales del sistema de salud en Ecuador?

Totalmente. Es parte de la solución. Nosotros buscamos ser aliados estratégicos de los gobiernos para aportar desde el diagnóstico y contribuir a mejorar la salud pública. Promovemos espacios, foros y participación en congresos para posicionar este mensaje.

¿Existe algún ejemplo concreto de resultados de estas estrategias?

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Sí. Uno muy claro es la prevención del cáncer cervical. Esta es una enfermedad 100 % prevenible si se detecta a tiempo. En países como Perú hemos implementado programas de tamizaje que han permitido ampliar el acceso a pruebas en cerca de un 60 % de la población. Además, contamos con tecnologías más precisas que las tradicionales, lo que permite detectar casos a tiempo y salvar vidas. Nuestro objetivo es fortalecer nuevamente este tipo de programas en Ecuador.

¿Qué novedades tecnológicas vienen para los próximos años?

Estamos impulsando tecnologías como la secuenciación de nueva generación, que permite analizar el genoma en menos de un día, algo que antes tomaba mucho más tiempo. Esto facilita diagnósticos más rápidos y precisos, especialmente en enfermedades complejas o raras. También estamos fortaleciendo pruebas para condiciones como la preeclampsia, que pueden salvar vidas si se detectan a tiempo.

Perfil

Adriana Salazar es gerenta para Roche Diagnóstica Ecuador y Perú. Es licenciada en Microbiología y Química Clínica, lleva 20 años trabajando en la industria de la salud. Es máster en Marketing por The Power Business School y tiene estudios en Administración de Empresas. Ha promovido un programa para el diagnóstico oportuno del cáncer.

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