Duart: “Esto (acción municipal) se parece mucho a lo del gobierno anterior”

El aumento de las cifras de robos y homicidios en Guayaquil es motivo de una discusión entre entidades como la Gobernación del Guayas y el Municipio de Guayaquil. Bajo ese contexto, las acciones en pro de la seguridad se resumen en una etapa de implementación del plan Más Seguridad, que aún no arroja cifras positivas, y en la promesa de más operativos por parte de la Gobernación del Guayas.

- Mientras las cifras de inseguridad muestran un ascenso, el Municipio y la Gobernación parecen hacer esfuerzos por separado. ¿Esto tiene que ver con los roces entre usted y la alcaldesa? ¿Le parece que trabajar cada uno por su lado es la mejor fórmula?

- No sé de qué roces me habla, sinceramente, porque no hay tal distancia de parte nuestra. Nosotros trabajamos en equipo, lo demostramos en el mes de octubre (durante las protestas). Todos los lunes tenemos una mesa para abordar los temas de planificación que vayamos a implementar en seguridad, no solamente de Guayaquil, sino de toda la provincia. De hecho, hemos trabajado de la mano de la Alcaldía cuando hicimos un desalojo importante en Posorja. También el del rocódromo, donde extranjeros estaban haciendo un mal uso del espacio público. Entonces de nuestra parte no hay ninguna pelea ni disputa. Nuestro trabajo es en favor de todos los ciudadanos.

- Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, ha dicho que usted no asiste a las mesas de trabajo semanales del plan Más Seguridad...

- Si bien es cierto, yo no he estado presente en esas mesas porque hemos estado haciendo importantes acciones que van a beneficiar a la provincia, como por ejemplo, un viaje a Puná por una mesa de seguridad que tuvimos ahí y como la intervención de Socio Vivienda. Yo he estado representado por la Policía. Yo le hago la pregunta: ¿ha ido la Policía a estas mesas?, la respuesta es sí. ¿Quién es el jefe de la Policía en la provincia del Guayas? Yo soy el representante en la provincia del Guayas. Es decir, siempre hemos estado y siempre estaremos porque entendemos que esto es un trabajo en equipo. No vamos a reaccionar ni vamos a comentar ningún tipo de descalificación. Eso se parece mucho a lo del gobierno anterior, que solía utilizar la práctica de la descalificación, de los agravios o la busca de polémica. Nosotros no estamos para eso.

- Hay camionetas del plan Más Seguridad detenidas por la falta de personal que las patrulle, ¿cómo es posible que habiendo recursos no se los utilice?

- No, las camionetas están circulando. Son 65 camionetas que se entregaron por parte de la Alcaldía y 65 del Gobierno e, incluso, 50 motos del Gobierno. Faltarían las 50 motos del Municipio. Nosotros seguimos haciendo trabajo en territorio y en equipo. Por ejemplo, con Fuerzas Armadas realizamos el control de armas. Está la disposición a la Policía Nacional en cuanto al control de vehículos sin placa no solo en Guayaquil, sino en toda la provincia.

- ¿Hay claridad en las cifras? ¿Usted tiene claro cuáles son las bandas que atemorizan a la ciudadanía y cómo y dónde operan?

- Totalmente, hay un trabajo de inteligencia donde sabemos incluso cómo ellos están operando. Por ejemplo, otra de las sugerencias al Concejo Cantonal fue poner a consideración que se extienda el horario (de la restricción de circulación de dos hombres en moto). (...) No digo que es lo único que hay que hacer, pero podría bajar los niveles de delincuencia. Lo digo porque ya lo implementamos en Milagro. Se redujo en un 47 % los índices de delincuencia.

- Los datos del Ministerio de Gobierno muestran que la mayoría de robos son a pie; y resulta que cuando se restringe a dos hombres en moto son los carros los que roban. Las acciones contra una modalidad u otra no parecen fértiles o ¿qué otros factores se debe atacar?

- No me malinterprete. No quiero decir que esta sea la única medida para solventar el tema de delincuencia, esta es una de tantas cosas más que debemos hacer.

- ¿Qué otros factores se están atacando?

- Vamos a la raíz del problema. Fuimos a Socio Vivienda porque identificamos que ahí había personas que estaban vendiendo droga. Pero, ¿por qué estamos viviendo los niveles de delincuencia que estamos viviendo? Fácil, es la peor herencia que hemos recibido, no solo la económica, sino también la de delincuencia. En el gobierno anterior se fue permisivo con el narcotráfico.

- No me queda claro ¿cuáles son esos factores? Temas de migración, económicos, sociales que entran también en el ámbito de seguridad...

- Nosotros decimos que la Gobernación es de desarrollo. Es ir a cada uno de los cantones para ver qué necesidades hay y generar igualdad de oportunidades. Si necesitan que llevemos salud, la llevamos. (...) En Socio Vivienda ya llevamos brigadas de salud.

- ¿Cómo se conecta eso con la inseguridad?

- La inseguridad puede deberse a una falta de oportunidades. Entonces, por un lado ingresamos con el contingente de la Policía para garantizar y restablecer el orden y la paz, y por otro lado llevamos la generación de oportunidades para que las personas tengan derecho también a la salud, a vacacionales para los niños. Por eso le digo que esto es una Gobernación de desarrollo, donde damos por un lado la oportunidad de desarrollarse como personas, de generar oportunidades, de mejorar la calidad de vida, de crear justicia social; y por el otro lado tenemos la mano dura de la Policía, que la vamos a mantener.

- En Socio Vivienda harán un operativo por semana, pero hay cuatro bandas y esto lo conoce la Policía. ¿Se apunta a las bandas o a delincuentes concretos?

- Se apunta a todo delincuente que venga aquí a delinquir (...) Nosotros vamos a combatir la delincuencia, lo seguiremos haciendo.

- Pero, ¿cómo se ataca a las bandas? ¿Están identificadas?

- No solamente se las ataca, se las desarticula. En Guayaquil, Durán y Samborondón, del 10 al 16 de febrero se desarticularon siete bandas. Es decir, el trabajo es incansable.

- Luego esos casos pasan a manos de la Justicia y, ¿qué sucede ahí?

- Personalmente me he reunido con María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, y me he reunido con la fiscal general Diana Salazar para activar un chat junto con la Policía Nacional, sin meter las manos en la justicia. Es decir, respetando las competencias de cada uno.

- Hay una reacción natural de aplaudir la violencia cuando la ciudadanía se toma la justicia por sus propias manos. ¿Puede atribuirse a la incapacidad de las fuerzas del orden público de resolver el problema de inseguridad?

- Entiendo la molestia ciudadana, yo también la comparto. Pero lo que también se debe de hablar y decir es que la Policía está haciendo un buen trabajo. La Policía actúa de manera rápida y eficaz. Una muestra de ello es la captura de este ciudadano que nos quiso atemorizar, amedrentar, y en menos de 48 horas pudimos hacer la captura. Es cierto que la competencia de seguridad es nuestra, pero involucra a todos. A usted, a su familia. El Gobierno está trabajando en pro de mejorar. Estamos trabajando con información de inteligencia, con operativos, es decir, estamos desplegados por todo el territorio para solventar la delincuencia.