Diálogo Ecuador-Colombia avanza pero aún sin reunión presidencial, explica Sommerfeld

La canciller Gabriela Sommerfeld informó que las conversaciones entre Ecuador y Colombia han retomado su curso tras la reunión sostenida esta semana con su homóloga colombiana. Según explicó en entrevista este viernes 27 de marzo con En Primera Plana, se ratificaron temas de interés común y se acordó llevarlos a nivel técnico. “Tenemos un acuerdo, tenemos los puntos que tienen que ser tratados y hay voluntad política”, señaló.

Los temas en agenda incluyen seguridad, traslado de personas privadas de libertad, energía y transporte. En este último punto, Sommerfeld destacó que se alcanzó un consenso para que los transportistas de ambos países tengan los mismos derechos y obligaciones, lo que se reflejará en acuerdos espejo.

Seguridad y crimen organizado en la frontera

Uno de los aspectos más sensibles del diálogo es la seguridad en la frontera común. Sommerfeld subrayó que no puede existir armonía sin un trabajo responsable frente al crimen organizado, al que calificó como la principal amenaza de América Latina. Recordó que las muertes violentas en Ecuador han crecido de manera paralela al aumento de los cultivos de coca en Colombia, según agencias independientes.

La canciller enfatizó que no hay un divorcio entre desarrollo y seguridad, y que el Gobierno ecuatoriano mantiene un monitoreo constante para proteger a la población. “Varias autoridades estamos 24/7 apoyando y vigilando”, afirmó, reconociendo que el sector productivo no siempre coincide con las decisiones oficiales, pero que la prioridad es garantizar estabilidad.

Aranceles sí, compensaciones no

En relación con las declaraciones de la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien aseguró que no se ha dialogado sobre el levantamiento de aranceles, Sommerfeld aclaró que el tema comercial sí fue abordado. Explicó que existe un capítulo específico sobre comercio dentro del diálogo sostenido por los vicecancilleres de Ecuador y Colombia, con la participación del secretario general de la Comunidad Andina.

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No obstante, precisó que no se discutieron mecanismos de compensación económica para mitigar el impacto de las restricciones comerciales. “Ese tema no fue tratado y no consta en el reporte oficial”, enfatizó. La próxima fase será técnica, con ministerios y organismos de comercio exterior trabajando en propuestas específicas para traducir los compromisos políticos en acuerdos operativos.

Reunión presidencial aún sin condiciones

Aunque existe voluntad política de ambos lados, Sommerfeld aclaró que todavía no se han dado las condiciones para una reunión entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. Señaló que hubo dos invitaciones previas a Petro, pero ninguna se concretó. “Hasta que no tengamos un acta con los compromisos de ambos países, no se puede dar esa reunión”, explicó.

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La canciller insistió en que el proceso debe avanzar primero en acuerdos técnicos, que luego permitan a los mandatarios reunirse con bases sólidas. “Cuando se tengan las decisiones técnicas, los presidentes podrán tener esta reunión”, concluyó.

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