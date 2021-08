Las denuncias por gestión de cargos aparecen a diario en la Asamblea Nacional

Nuevos chats que revelarían la gestión de cargos desde la Asamblea Nacional empezaron a circular por redes sociales. Esta vez, se involucra al legislador independiente por Pastaza e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, Elías Jachero.

En un intercambio de mensajes, al parecer, una persona le reclama que no ha cumplido con conseguir un trabajo para su hijo, aun cuando habría ofreció ayudarles y pese a que ya han pasado tres meses.

Podría referirse al tiempo de posesión de la nueva Asamblea Nacional, que asumió desde el 14 de mayo pasado.

“Si hermano, ten paciencia a todos los que puedo estoy ayudando de poco en poco, yo entiendo de la situación”, habría sido la respuesta del legislador.

#EnTerritorio | Hoy recibí de la @ueaeduec una importante propuesta para nutrir el proyecto de reformas que he planteado a la #LeyAmazónica.

El aporte se relaciona con el incremento en la asignación de recursos del Presupuesto que se destina a las universidades de la Amazonía. pic.twitter.com/lF1zO1ObiY — Elias Jachero (@eliasjachero) August 27, 2021

Antes, el interlocutor que no ha sido identificado, le recuerda que ya ha metido a algunos en varios ministerios, pese a que no estuvieron ni en las campañas. “No quiero que suene egoísta, pero ni una bandera alzaron. Y a uno que estuvo ahí desde el inicio no echa la mano”, se puede leer en otra parte de los mensajes.

Este Diario pudo conocer que Jachero no se encuentra en Quito, pero que la próxima semana estará en la capital y dará explicaciones sobre este tema.

En un video mostrado por la cadena de televisión Ecuavisa, el legislador pone en duda la veracidad de estos chats y dice que pueden ser forjados.

Sin embargo, el asambleísta señala que encuentra revisando todas las conversaciones contenidas en su teléfono celular, porque reciben varios pedidos de ciudadanos a diario.

Este caso se suma al que se investiga en la Asamblea Nacional en contra de la asambleísta Bella Jiménez y otro que apareció ayer en el que se vería involucrado un asesor del legislador de Pachakutik, Darwin Pereira, pero que todavía no es procesado en ninguna instancia legislativa.