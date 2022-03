Sin calificaciones en el sistema, no hay título. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil vive una “odisea” desde octubre de 2021. Cuentan que, pese a que completaron la malla curricular, se inscribieron al proceso de titulación y cumplieron con la sustentación de sus proyectos, el área administrativa de la facultad no ha hecho la publicación oficial de las calificaciones que obtuvieron en este proceso en la plataforma digital de la institución. Pausando por casi seis meses la emisión de títulos.

“En la facultad todo es lento y desordenado. Yo tuve que ir a rogarle a la secretaria que registrara mis horas de prácticas preprofesionales, porque ni siquiera leía mis correos. Y ahora llevo casi 6 meses esperando que carguen la calificación de mi sustentación para poderme graduar. Mientras espero, pierdo oportunidades de trabajo. Me descartan por no tener título”, explicó Fernando Torres, de 33 años, quien trabaja en un estudio jurídico dando asistencia jurídica porque, por no contar con un título, no puede firmar los procesos que lleva a cargo.

Asimismo, Diana Orozco, de 33 años, lamenta que, tras años de esfuerzo y estudio, hoy la obtención de su título se vea truncada por un problema administrativo. “Mientras esté en lista de espera, no podré aspirar a un mejor sueldo ni a un mejor estilo de vida. Nos tienen mendigando algo que está estipulado en el reglamento interno de la universidad”.

Diana y Fernando son parte del grupo de 14 estudiantes que contaron a EXPRESO las inconsistencias del sistema administrativo de la facultad. Aseguran que esto es un problema de fondo que les quita el derecho al trabajo y al buen vivir. Este Diario publicó problemas similares en años anteriores.

Pero este retraso, que mantiene inconforme a más de un estudiante, tiene una justificación. Tito Palma, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, reconoce que los tiempos se han incumplido, pero argumenta que esto se debe a que están “acatando la recomendación que hizo Contraloría, de revisar, antes de cargar las calificaciones de las sustentaciones al sistema, todas las actas físicas con las digitales, para corroborar que no haya inconsistencias”.

Proceso que, a decir de Palma, podría optimizarse si la facultad contara con una plataforma actual y óptima para el número de estudiantes que acogen y, sobre todo, con el personal administrativo suficiente para realizar esta tarea. “De no solucionar esto, el problema de los tiempos seguirá presentándose”.

Pese a estas deficiencias, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) calificó como satisfactorio el ambiente institucional de la facultad en un informe preliminar emitido en enero pasado, como parte del proceso de acreditación.

Evaluación en la que se contemplaron, dentro del criterio administrativo, parámetros como la responsabilidad académica, seguimiento del sílabo, encuentros y seminarios, calidad bibliográfica y simulador de prácticas. Ignorando factores esenciales como la calidad del sistema interno de la facultad, el número de personal operativo y la metodología con la que se llevan los procesos de titulación en esta unidad académica.

Hasta la fecha, de los 345 estudiantes que ingresaron a la unidad de titulación de esta facultad en octubre pasado, solo 150 han podido finalizar el proceso. Los 185 restantes aún esperan que el administrativo publique sus calificaciones.