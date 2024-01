Noboa sobre video de Colón Pico: "Que se entregue si quiere, no se va a negociar"

Responde al pedido: El presidente Daniel Noboa fue claro: "no va a negociar con terroristas".

Como si de un influencer se tratara, Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, utilizó las redes sociales, este jueves 11 de enero, desde la clandestinidad, para negociar con el Gobierno ecuatoriano. Pide garantías para su vida, a cambio de entregarse a las autoridades. Pues asegura que huyó de la cárcel porque "me dijeron que me iban a matar, no por otro motivo".

Sobre esta petición, el presidente Daniel Noboa respondió, en una entrevista concedida a FM Mundo, que el Estado ecuatoriano "no va a negociar" con terroristas. Destacó que el "país está harto de que las condiciones las pongan los criminales".

Durante su corta intervención, respecto al pedido de alias Capitán Pico, Noboa señaló que si el prófugo de la justicia "quiere entregarse, que se entregue". Y reafirmó que no habrá ningún tipo de negociaciones con los grupos delictivos, reconocidos por el Gobierno Nacional como terroristas, vía decreto ejecutivo: "A los terroristas hay que tratarlos como terroristas".

Fabricio Colón Pico se habría escapó de la cárcel de Riobamba luego de haber sido capturado el pasado viernes 5 de enero de 2024, en una vivienda en el norte de Quito. Alias 'Capitán Pico', con nexos con la banda de Los Lobos, recibió el pasado 6 de enero de 2024 orden de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro.

Hoy, 11 de enero de 2024, y a pocas horas de que la Fiscalía General del Estado solicitara a un juez que fije fecha y hora para formular cargos en contra de Colón Pico, por el presunto delito de intimidación contra Diana Salazar, el sospechosos reaparece.

