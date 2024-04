¡Urgente! Noboa necesita una nueva estrategia y cambio en el equipo

¿Ha sido un triunfo del gobierno? No lo creo. ¿Ha sido una derrota? Tampoco. El pueblo ecuatoriano ha razonado su voto basado en la información que ha recibido y ha sabido separar el tema de seguridad de otros temas que le causan dudas. Y cuando hay dudas, el votante, por un sentido de autoprotección, prefiere mantener lo existente y no arriesgarse a un futuro que no puede ver.

Estos resultados, aún preliminares, seguramente han motivado preocupación o confusión en el Palacio de Gobierno. No sabría decir si los esperaban o no. Tampoco veo que el Gobierno tenga una estrategia para lo ocurrido, aparte de echarle la culpa a otros. Pero tampoco se requiere de mucha estrategia; cualquiera hubiera sido el resultado, el Gobierno necesita urgentemente cambiar el rumbo y el presidente debe tomar decisiones que conduzcan a un cambio profundo en el corto tiempo que le queda por gobernar; y digo el presidente porque es únicamente él, quien, en su soledad, debe decidir si lo realizado y logrado en estos cinco meses de gestión ha llenado la expectativa de los ciudadanos.

Él en su soledad deberá hacer conciencia de quiénes son los colaboradores que han permitido sus éxitos y cuáles frenan el tren. Si Daniel Noboa tiene intenciones de un segundo mandato, no lo va a lograr acompañado de unos pocos buenos funcionarios y muchos malos colaboradores. Llegó el momento de dar un giro y muchos de sus ministros no están lo suficientemente preparados para el reto que les espera.

Es notorio que hay funcionarios que han sido un soporte para Daniel Noboa. Son aquellos que han salido a poner su integridad al servicio del país, son los que han sabido defender con inteligencia las decisiones, equivocadas o no, del mandatario. Como contraparte, hay quienes son un peso para el Gobierno por su visible incapacidad, por su mala actitud o porque cada vez que hacen una declaración ni siquiera entienden lo que están diciendo.

Esa clase de ministros únicamente ocasionan conflictos entre el Gobierno y la ciudadanía y merman su credibilidad. También hay los invisibles; son aquellos que estorban por su ausencia; se esconden y callan cuando hay problemas, pero reaparecen para la foto; demostrando que sus intereses están antes que los del Gobierno.

#ConsultaPopular2024 | Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia afirmó que el día lunes 22 de abril habrá un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno. Se mantienen a la espera de los resultados oficiales.

¿Traidores? No creo que haya ministros traidores ni saboteadores, pero estoy convencido de que sí hay unos cuantos indolentes, ineptos y negligentes. Son ministros pusilánimes que por su inexperiencia fueron cooptados por los mandos medios corruptos, enquistados por años y que hacen todo lo posible para que cualquier Gobierno fracase con tal de conseguir el hasta ahora negado retorno de su mesías.

Me atrevo a hacer un ‘Top 5’ de los ministros, que, contados con los dedos de la mano, han cumplido y, en mi opinión, deberían seguir en funciones.

En el puesto número 5: Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, hoy encargado del Ministerio de Energía. Es una persona que toma decisiones, que no se deja envolver por la burocracia. Ha sido eficiente en la emergencia vial y se espera que esa eficiencia la traslade lo antes posible al sector eléctrico. Su misión más importante será realizar la limpieza ideológica de CNEL y poner en esos puestos a verdaderos técnicos que deseen servir al país.

En el puesto número 4: Arturo Félix, secretario de la Administración Pública. Ha sabido darle orden a un gabinete demasiado heterogéneo e inexperto. Su falta de experiencia la suple con inteligencia y diálogo.

Puesto número 3: Para el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y las Fuerzas Armadas. Confieso que me sorprendió su nombramiento. Hubiera pensado que haría un mejor trabajo en el Ministerio de Seguridad, sin embargo, ha sabido manejarse muy bien con el Comando Conjunto y los operativos contra la delincuencia han funcionado, aun cuando quisiéramos mejores resultados.

Puesto número 2: Secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Creo que con los resultados de la consulta terminará pagando los platos rotos, pero su trabajo en la Secretaría de Comunicación ha sido impecable porque ha sabido orientar la información y darle un discurso homogéneo al Gobierno. Tiene una magnífica relación con los medios y ha conseguido amortiguar algunos de los errores del presidente.

Puesto número 1: La ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Es el soporte más sólido que tiene el presidente. Es estratega, sabe de política, es rápida para resolver problemas, enfrenta sin temor a los opositores del régimen y tiene la personalidad suficiente para darle su criterio al presidente cuando cree que está equivocado.

Si Daniel Noboa quiere trascender, deberá reformular su equipo de trabajo. Los que son un peso, tienen que ser reemplazados lo antes posible. El presidente sabe quiénes son. Los otros, los invisibles, aquellos que no han sido determinantes, pero podrían contribuir para construir ese nuevo Ecuador del que tanto habla el presidente, deberán cambiar su actitud o ser cambiados por ciudadanos que verdaderamente deseen servir. Estas son decisiones que, después de los resultados de la consulta, el presidente deberá tomarlas en su soledad.

