Daniel Noboa aseguró que en su Gabinete no habrá nadie de gobiernos anteriores

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo un encuentro con la comunidad migrante ecuatoriana en un hotel de la capital española.

En su discurso, Noboa aseguró que tiene conformado en un 85% a su equipo de trabajo y que ninguno de ellos habrá formado parte de gobiernos anteriores.

"Tenemos un Gabinete en el cual el 50% son mujeres y el promedio de edad es de 41 a 42 años. Será gente muy preparada y que no han sido parte de trincas. Uno no puede esperar ser el cambio, si anda poniendo ministros reciclados que han estado ya en 3 gobiernos", afirmó.

Con la presencia de más de 100 personas, quienes llegaron de diferentes partes de Europa, Noboa contó que su gente le dice que necesita personas con experiencia, a lo que él responde: "experiencia que han fracasado en 20 años. Prefiero alguien nuevo que no haya sido contaminado y que tenga la convicción de sacar adelante el país".

Desde que ganó las elecciones el pasado 15 de octubre, el presidente electo ha anunciado solo algunos ministros para diferentes carteras de Estado, sin embargo aún no hace pública toda la lista. "Por protección de los mismos ministros no los hemos expuesto. Nombro a un ministro y resulta que el día después le encuentran la quinta pata (...) He visto de todo en la política, he visto como ministros son anunciados por un presidente, pero a la vez en Twitter hace 2 años insultaba a ese mismo presidente. Así que por más que ese sea profesor, en la mejor universidad del mundo y con 20 años de experiencia, sabes que en algún momento no va a funcionar", mencionó.

Noboa también le dijo a sus simpatizantes presentes que estén listos porque desde octubre del próximo año comienza la campaña para su reelección.

Reuniones en Madrid

Durante la mañana del viernes, el presidente electo se reunió con miembros del Consejo Empresarial de la Alianza por Iberoamerica.

Además, fue condecorado con la medalla internacional por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la tarde, sostuvo un almuerzo con el Rey de España, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

Y antes de la reunión con los migrantes, participó en una convocatoria con el presidente de La Liga española, Javier Tebas, donde se firmó un preacuerdo con el objetivo de desarrollar un proyecto social y educativo en el país, a través del fútbol.

