En Cumbayá y Tumbaco, la revocatoria del mandato divide criterios

Muchos no estaban enterados de que se activó el mecanismo; otros son críticos de la alcaldía de Pabel Muñoz

Algunos ciudadanos en Cumbayá y Tumbaco desconocen que se activó el proceso de revocatoria del mandato al alcalde Pabel Muñoz. Otros, en especial dueños de locales, tienen criterios extremos sobre el mecanismo constitucional. Y piden guardar la reserva de sus nombres porque señalan que no quieren tener “represalias”, al estar en medio de una campaña electoral. Un hombre dijo que si expusiera su punto de vista, no podría contenerse y pronunciaría “insultos”.

Las opiniones:

En la plazoleta de Cumbayá, Juan Paillacho, de 70 años, comentó que no está de acuerdo con “que se repita lo que le hicieron al alcalde (Jorge) Yunda. Tengo propiedades también en San Juan, sobre la Plaza Arenas, en el centro, y he visto que está haciendo obras”. Para este ciudadano, la seguridad es un problema, pero argumenta: “Quien tiene voz en ese campo es el presidente (Daniel Noboa), por algo nos subió el IVA”.

En Tumbaco, frente al edificio de la Junta Parroquial, caminaba Betty Espín, quien responde con una pregunta: “Si sacan a Muñoz, ¿a quién ponemos en el cargo?”. Además, se detiene unos minutos para reflexionar y señala: “Esto me tiene harta, muchas elecciones y el tipo de autoridades que llegan al poder. A nosotros, que trabajamos en el sector de transporte público, nos asaltan y nadie nos apoya ni nos apoyará. No importa quién sea la autoridad de turno”.

Rafael Salazar, de 42 años, reside en Tumbaco. Considera que ahora que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe entregar los formularios para recoger firmas a Néstor Marroquín, quien tramita la revocatoria, todos los quiteños disponen de “una buena oportunidad” para definir lo que pasará en la urbe. De acuerdo con este ciudadano, “la gente decidirá si quiere que el alcalde se quede o se vaya”. ¿Qué opina él? “Perdemos el tiempo, yo creo que se debe ir”, contesta.

No estoy de acuerdo con que ahora traten de ‘bajarle’ al alcalde. Los políticos dicen que su trabajo les parece mal. Muñoz está haciendo bien las cosas. Se le eligió a él. Juan Paillacho Vecino Cumbayá

La reacción de Pabel Muñoz

El alcalde ha dicho que esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), emitida en medio de la campaña para la segunda vuelta, “le huele a persecución política y a cálculo político electoral”. Su movimiento, Revolución Ciudadana (RC), enfrenta al oficialista ADN.

¿Quiénes ganan con esto? “Hay algunos malos perdedores que quieren lograr con patrañas lo que no consiguen en las urnas... Pierde la ciudad. Esto ya sucedió y la ciudad se estancó”. Según Muñoz han recuperado la estabilidad institucional para hacer obras.

Otras visiones

En los alrededores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), André Buitrón, de 24 años, aceptó conversar sobre este procedimiento legal. Sin embargo, aclaró: “Solamente estudio acá, soy de otro cantón”. Le parece que un período de dos años, tiempo que el burgomaestre cumplirá el 13 de mayo, es “poco para hacer una evaluación. No sé cómo haya estado el gobierno municipal anterior a este señor, pero la infraestructura se ve desgastada, las autopistas se encuentran en mal estado”. Aunque considera que “elegir constantemente a nuevos gobernantes provoca inestabilidad política”.

Muñoz ha reiterado que aún no cumple dos años de gestión. En medio del cuestionamiento, asegura que en casi la mitad del período para el que fue elegido ha invertido 1.300 millones de dólares en obras. Entre otras, resalta los trabajos en la Ecovía y en la Galo Plaza Lasso, así como la recuperación de más de 500 parques.

En Cumbayá, otros tres estudiantes de la USFQ dijeron que no conocían sobre la posibilidad de que Muñoz pierda su cargo. Se enteraron recién con la consulta de EXPRESO. Además comentaron que tampoco estaban al tanto de la existencia del funcionamiento del mecanismo, vigente desde hace 27 años.

La recolección de firmas

Según Marroquín, abogado de 54 años y miembro del colectivo Cuida Tu Voto, es normal que por ahora la ciudadanía no conozca sobre la revocatoria.

Una vez que el CNE le entregue los formularios para recoger 205.000 firmas, lo “anunciaremos masivamente, haremos publicidad sobre la iniciativa para capturar el interés de la gente y hacer una campaña formal”. Por el momento, ha manifestado que trabaja en un cronograma de visitas a todas las parroquias, con apoyo de voluntarios.

Para ello, dijo que cuenta con voluntarios en Tumbaco y Conocoto. Tiene el apoyo de Defiende Tu Voto, movimiento ciudadano que surgió para “la observación de procesos electorales”. Aseguró que no pertenece a ninguna organización política y que no tiene el apoyo de ningún grupo económico.

Según Marroquín, la Constitución permite a los ciudadanos “levantar la voz; es una llamado de atención para la autoridad. No es que ‘per se’ queremos que (Muñoz) se vaya del cargo”.

La Junta Pro Cantonización del Ilaló

Para Juan Fernando Serrano, dirigente de la Junta Cívica Pro Cantonización del Ilaló, “en las nueve parroquias del valle, muy poco se ha hecho en este período del alcalde Muñoz”.

Serrano indicó que este interés por poner en marcha un mecanismo para revocar el mandato “es el reflejo de la inconformidad de la gente, ya que el alcalde ganó con el respaldo de un poco más del 21 % de los votantes. Si hay que ir a firmar por la revocatoria, a título personal yo lo haré”. Sin embargo, aclaró que no habla a nombre del resto de miembros de la Junta Cívica, ya que es una organización apolítica, sin relación con partidos.

“El valle ha estado descuidado desde hace más de 20 años, no culpo al actual alcalde”, expresó Serrano, quien no cree que la activación de la revocatoria haga que la Municipalidad corrija su rumbo. “No hay obras emblemáticas. ¿Cuál es su obra? ¿Derrumbar la tribuna de Los Shyris? No veo trabajo en las 33 parroquias”, añadió.

Más opiniones

Mientras tanto, concejales de la RC (correísmo), como Adrián Ibarra, han defendido la gestión de su coideario. Él ha argumentado que le parece extraño que se active este proceso en medio de una campaña electoral, por lo que critica al TCE.

Lejos de la pelea de políticos, Norma Serna, de 52 años, descansaba en una banca de uno de los parques de Cumbayá. No apoyará la revocatoria. Ella opinó que la capital enfrenta dificultades para avanzar porque, “como en todo ámbito, la unión hace la fuerza y es un problema que el alcalde no sea del mismo partido político del presidente de la República. Es un choque total, se tiran la pelota del uno al otro, no se ayudan”.

