El Ejército construirá el hospital de Pedernales

El hospital de Pedernales tendrá nuevo constructor. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunció que se dará por terminado el contrato, de manera unilateral, con el Consorcio Pedernales Manabí, en la construcción de hospital básico de Pedernales, por las denuncias de irregularidades que se han dado sobre la edificación de esta casa de salud.

Dijo que se decidió entregar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército la terminación de la edificación, aspirando a que exista reducción en los costos. La decisión fue anunciada por Martínez durante su comparecencia a la subcomisión de Fiscalización.

El Cuerpo de Ingenieros ha tenido a su cargo varias obras a nivel nacional, como la construcción del puente de Bahía, de dos kilómetros de longitud, así como también estuvo a cargo de parte de la edificación de la Ciudad del Conocimiento Yachay, que fue la obra emblemática del anterior Gobierno, y que ha tenido varias observaciones por parte de organismos de control.

Dentro de la lista de obras realizadas por el Cuerpo de Ingenieros está también el Complejo Legislativo, que inició durante la administración del expresidente Fernando Cordero y que terminó recientemente con César Litardo. En esta obra la Contraloría encontró algunas irregularidades que, en su momento, debieron ser explicadas por las partes. Por ejemplo, el organismo de control estableció como conclusión que “el Director Técnico de la Construcción de la Asamblea Nacional, previo a la demolición de las estructuras, dispuso al ex Jefe del Grupo de Trabajo Asamblea del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, adelantar los trabajos de desmontaje de carpinterías, sin que exista de por medio un contrato”, dice en el documento final del examen realizado.

¿Es factible que se entregue el hospital de Pedernales bajo la figura de régimen especial? El catedrático y experto en contratación pública, Jefferson Zambrano, aseguró a EXPRESO que este es un procedimiento válido, que está contemplado en la norma vigente. Además, dijo que la ley establece la posibilidad de que el ministro Martínez dé por terminado, unilateralmente el contrato, por los incumplimientos conocidos, así como de establecer a quién concesiona la obra, mediante el régimen especial.

“La norma establece que cuando se da una terminación unilateral, usted puede dar el contrato directo a alguien para lo que lo termine, y el régimen especial también es una figura válida que se puede aplicar y es por la urgencia que existe por concluir una obra que viene siendo represada desde hace más de cuatro años”, explicó Zambrano.

Desde el Legislativo, el asambleísta Jimmy Candell (BIN) no ve con buenos ojos la decisión del Gobierno. “Es una salida para no iniciar un nuevo proceso que conlleva más tiempo. Pero no es la mejor opción. Hay experiencias terribles de algunas empresas públicas”, aseveró.

Investigación. Por presuntas irregularidades en la construcción, Fiscalía lleva la investigación que terminó con la prisión del asambleísta Daniel Mendoza.