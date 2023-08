“Rechazo, rechazo al fideicomiso. Fuera, fuera Ministro Santos”, son los gritos de decenas de manifestantes que se volcaron la mañana de este martes 1 de agosto del 2023 a las instalaciones del edificio de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, en la avenida Max Uhle, en Cuenca.

Los manifestantes llegaron desde las 09:20 para mantenerse a la expectativa de las resoluciones que adoptaría la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, que a esa hora iniciaron una sesión vía zoom.

Entre varios puntos que analizaron: la 'pretendida formación del fideicomiso' para la administración de la Empresa Eléctrica, motivo que provocó el malestar de los ciudadanos porque consideran que se ponen en riesgo recursos de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Calles y el Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

Entre la voces de rechazo está la del alcalde Cristian Zamora, quien dijo que “Cuenca tendrá que levantarse claro y directo” en rechazo a la pretensión de cambiar la administración de la Empresa Eléctrica a un sistema de Fideicomiso de Recursos. Para el burgomaestre, el fideicomiso podría poner en serios aprietos a las economías de la Empresa Municipal de Aseo y Recolección de Basura y Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

Son dineros que pagan los cuencanos mediante una tasa que se aplica en los valores por consumo de energía eléctrica y que de manera directa se entrega para los servicios básicos de recolección de basura y bomberos. "Con el sistema de centralización, existe la preocupación ciudadana de que no sean entregados con prontitud, o que no se entreguen", manifestó Zamara tras advertir que tano las autoridades como la ciudadanía en general, no lo permitirán.

La empresa eléctrica recoge alrededor de 17 millones de dólares anuales por recolección de basura y siete millones de dólares para Bomberos, recursos que se transfieren de forma puntual a sus destinatarios, el 25 de cada mes.

"Con el fideicomiso, estos recursos se sumarían al de todas las empresas eléctricas del Ecuador para dar paso a una distribución mediante una fiduciaria que administrará los fondos", añadió Cristian Zamora.

De su lado, el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, señala en un comunicado dirigido al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, que es "Estado es deficitario en sus ingresos y cada año requiere de inmensas cantidades para equilibrar las finanzas públicas. Lo que deja poco espacio a la inversión en plantas de generación eléctrica que por su naturaleza son muy costosa". .

Entonces, reseña el documento, es necesario que el sector privado invierta en estas plantas de generación. Pues sino lo hace, el país se verá frente a la disyuntiva de no poder suministrar a sus habitantes un servicio tan vital como lo es la energía eléctrica.

Para ello, es necesario diseñar un esquema que permita transparentar los pagos a todos los actores del sector eléctrico. El artículo 42 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Código de Planificación de y Finanzas Públicas, en su disposición General Décima Primer permite la 'creación de fideicomisos como un esquema de transparencia y eficiencia de los flujos financieros del sector eléctrico en una forma ordenada, prioritaria y suficiente para que ningún actor de la cadena del sistema eléctrico se vea disminuida su expectativa de ingresos'.

El punto de recaudación de terceros es para enfatizar que el Cuerpo de Bomberos o la la recolección de basura, no se vería afectada, concluye el comunicado. Entre tanto se aguarda la resolución final del directorio para tomar acciones, advirtió alcalde Zamora tras señalar que sería una medida de hecho.