El 12 de octubre es una fecha decisiva para la dirigencia indígena que participa en el diálogo con el Gobierno nacional (Conaie, Feine y Fenocin), pues a partir de esa fecha realizarán una evaluación de los acuerdos alcanzados y tomarán decisiones.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, este 5 de octubre, ante la consulta si se alistarán nuevas movilizaciones en contra del Gobierno, manifestó que las protestas no están descartadas. “Siempre intentamos que esto no suceda (las protestas). Yo creo que en un país democrático, más allá de andar justificando ciertos sectores políticos de este país ‘que ganen elecciones para gobernar’, no señores, la democracia no es solo el voto, sino debatir permanentemente con todos los actores de esta sociedad, por lo tanto un Gobierno debe sostenerse sobre los mecanismos de participación ciudadana y una de ellas es esto (el diálogo) y si no somos escuchados por eso hemos salido a las movilizaciones”, dijo.

Este 5 de octubre en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se instaló en la mesa de Educación Superior, donde la dirigencia indígena solicita el incremento del presupuesto para las instituciones de educación superior del país.

“Estamos pidiendo que se asigne los $ 800 millones que consideramos. Porque de acuerdo a las estadísticas vemos que 200 mil estudiantes no acceden a la educación superior. Lo que significa que anualmente del total de postulantes que aplican, entre el 40 y 50 % no acceden a las universidades”, explicó Franklin Kasikan, dirigente de Educación de la Conaie.

Así también, la dirigencia indígena busca que dentro de las evaluaciones que se realizan a las universidades se incluya un parámetro de interculturalidad, es decir, se analice de qué forma los Institutos de Educación Superior pueden fortalecer la interculturalidad.

Entre tanto, la mesa de Derechos Colectivos firmó el acta de cierre luego de varias semanas de trabajo en conjunto y por separado. Los acuerdos están relacionados a la educación intercultural bilingüe, donde el Ejecutivo aceptó gran parte de las propuestas indígenas, como por ejemplo: entrega total de autonomía que se le otorgará a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Etnoeducación y la conformación de un Consejo Plurinacional Bilingüe.

Otro de los consensos alcanzados se centra en la reestructuración de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la creación de un proyecto de ley para regular el actuar de las guardias indígenas. El Gobierno rechazó el pedido para no presentar una demanda de inconstitucionalidad a la resolución de la Asamblea Nacional que otorgó amnistía a más de 268 personas, entre ellos líderes indígenas.