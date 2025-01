Crisis política en Riobamba: La remoción del alcalde queda en el limbo

La sesión del Municipio de Riobamba, marcada por enfrentamientos y acusaciones, fue suspendida ese 11 de enero de 2025 por la vicealcaldesa Maritza Díaz, generando incertidumbre y tensión en la ciudad.

Aquiles Álvarez responde a Noboa: ''Deje de pensar en mí. Soy bien varón'' Leer más

La votación para la remoción del alcalde de Riobamba, John Vinueza, estuvo marcada por el caos y terminó en la suspensión de la sesión del Concejo Municipal. Durante más de siete horas, el salón José María Román fue escenario de intensos debates, acusaciones cruzadas, interrupciones constantes, insultos y enfrentamientos verbales entre los asistentes. Este clima tenso obligó a la vicealcaldesa Maritza Díaz a emitir más de cinco llamados al orden y advertir con el desalojo del público presente.

El momento culminante llegó cuando el prosecretario del Concejo leyó los resultados de la votación: “Seis votos a favor de la remoción, cuatro en contra y un voto a favor pero no contable de la vicealcaldesa, por lo que no procede la remoción” dijo. Díaz insistió en que se dé lectura al resultado de la votación, lo que llevó al prosecretario a repetirlo en un tono elevado. Ante esto, la vicealcaldesa lo acusó de actuar de forma ilegal y declaró que estaba en rebeldía.

La Sesión en la Alcaldía de Riobamba se realizó Patricia Oleas

Fernando Muñoz: "Pretenden tomarse el TCE para manipular los resultados electorales" Leer más

Posiciones didividsa que merman la gobernabilidad

“En un acto de rebeldía, el prosecretario interpreta la votación del Concejo Municipal a favor del alcalde para evitar su remoción”, expresó Díaz, antes de suspender la sesión pasada la una y media de la madrugada del sábado. También anunció que los concejales serían convocados en las próximas horas para continuar el proceso.

RELACIONADAS Concejo Municipal de Latacunga conoce sobre informe de la comisión de mesa

La situación ha generado un ambiente de incertidumbre y división en Riobamba. Mientras algunos ciudadanos expresan su respaldo al alcalde Vinueza, otros critican la falta de consenso y los enfrentamientos que dividen a la ciudad.

"La gente está con Jhoncito. Los concejales son oportunistas, no los eligió el pueblo,” comentó Pablo López, mostrando su apoyo al alcalde. Por otro lado, otros habitantes manifestaron su descontento: “Es una vergüenza lo que está pasando. No puede haber insultos ni llamados a dividir a la población. Una autoridad debe unir, no separar a la ciudad en élites y pueblo”, aseguró Milton Guerra.

Riobamba espera ahora con expectación el desenlace de este conflicto político que ha puesto en el centro del debate la gobernabilidad y la estabilidad de la ciudad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!