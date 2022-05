La criminalidad no espera acuerdos para detenerse

Ocho países ayudan a Ecuador en temas de seguridad interna y externa del país. En noviembre de 2021 era solo con Estados Unidos, Colombia y España. Actualmente, se cuenta con acciones de cooperación de México, Perú, Chile, Reino Unido y Francia. Los ámbitos de trabajo son: asesorías, capacitaciones, intercambio de información y operativos en conjunto.

Guillermo Lasso comienza su primera visita oficial a Israel Leer más

Esta diversidad de colaboraciones es destacada por expertos, pero identifican problemas estructurales en su eficacia por la orientación de las políticas públicas.

“Mientras el Ecuador no tenga una política explícita en seguridad ciudadana y en narcotráfico, lo que va a llegar es solo lo que ellos nos ofrecen. Es clave que Ecuador entienda la lógica del crimen internacional, si no tenemos una inteligencia que entienda la dinámica global, difícilmente la cooperación que tengamos nos va a ayudar”, expuso Francisco Carrión, analista en Seguridad.

Por lo tanto, recomienda hacer alianzas con países en donde se envía clandestinamente la droga: tales como Albania, Rusia, Italia, Holanda y hasta Brasil, con el fin de eliminar la operación de carteles de esas naciones. “Gran parte de la información que se produce es en función de la cooperación recibida. Se habla de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, pero hay otros más aquí”.

Acuerdos. Ecuador cuenta con la capacitación y ayuda de 8 países en materia de seguridad, expertos sugieren potenciar las tareas del equipo humano.

Por su parte, John Garaycoa, especialista en seguridad ciudadana, refiere que dichos acuerdos deben ir de la mano de acciones prácticas palpables, porque el ciudadano “espera ansioso” escuchar que ya se tiene el control de la delincuencia.

Lasso viajó a Israel para buscar asesoría en seguridad, ante ola narco y delincuencial Leer más

“No estoy diciendo que los policías y los militares no hacen su trabajo, pero si no se potencian los controles, el delincuente tiene la oportunidad de actuar de manera rápida, sin acuerdos protocolarios, ellos ejecutan y avanzan. Es rápido, violento, mientras que la parte formal va a paso de tortuga”. Su propuesta: eliminar la corrupción en la Policía y militares para que no haya desperdicio de esfuerzos.

“Habrá que trabajar en herramientas técnicas, hay criminales enquistados en el Estado. Por ejemplo, hacerles a todos pruebas del polígrafo, triangulación de llamadas, seguimiento y más pruebas al personal de inteligencia cada cierto tiempo”.

Por su lado, Daniel Pontón, asesor en temas de seguridad, coincide en que los acuerdos no son una garantía para resolver los problemas. “Eso debe traducirse en capacidades y lo que vemos es que poco han contribuido con la situación actual. Eso se quedó en el papel”.

Israel tiene mucha capacidad tecnológica para conflictos bélicos. La inteligencia de Ecuador no tiene la menor idea de la lógica del crimen internacional y no sabe los vínculos que existen.

Francisco Carrión, Experto en Seguridad del Estado

RELACIONADAS Fausto Salinas es el nuevo comandante de la Policía Nacional

En los trabajos de inteligencia, solamente el 30% tiene que ver con el actuar operativo. El 70 % es equipo humano y su conducta, y eso debe ser controlado, sino no pasará nunca nada.

John Garaycoa, Experto en seguridad ciudadana y privada