La Corte rechaza los pedidos de inconstitucionalidad de la LOEI

El 20 de mayo de 2022, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió rechazar la objeción total por inconstitucionalidad presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y los pedidos hechos por un particular y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También señaló que lo resuelto se remita a la Asamblea Nacional para su promulgación y ordene su publicación en el Registro Oficial.

En el dictamen aprobado por ocho votos a favor se expone que, aunque la Corte estableció que el disfrute de los derechos fundamentales "no puede estar supeditado a una certificación administrativa de la existencia o no de fondos", el Ministerio de Finanzas certificó la no existencia de recursos. En ese sentido, los magistrados indican que la planificación financiera debió incorporar propuestas y compromiso para tomar decisiones macrofinancieras.

Asimismo, hace hincapié en que el presidente Lasso no consideró el primer artículo de la Constitución de la República que define al Ecuador como un "Estado social" y que esto tienen como objetivo "la realización del buen vivir" y garantizar el ejercicio de los derechos. Esto, según dictaminó la Corte, contempla a la educación y la equidad remunerativa.

Por otra parte, la Corte Constitucional destaca que el Ejecutivo "ha pretendido evadir la genuina deliberación político-democrática" respecto a la subsanación que los magistrados habían dispuesto en su dictamen anterior que observaba dos aspectos de las reformas a la Ley de Educación y que ordenó la Asamblea Nacional resuelva.

Según la Corte, esto se pudo observar en la emisión de un informe del Ministerio de Finanzas que cerraba la posibilidad de diálogo al señalar que no habían recursos y, por otro lado, en la omisión del presidente Lasso de realizar reformas a los textos propuestos por la Asamblea Nacional (como ya lo ha hecho con otros proyectos normativos).

"Hemos ganado compañeros", dijo la presidenta de la Unión Nación de Educadores (UNE), Isabel Vargas, e indicó que "han demostrado al mundo que la revalorización del maestro es fundamental para avanzar con la educación pública".

Además, recordó que el magisterio se ha mantenido en una huelga de hambre y ha realizado otras acciones como plantones, movilizaciones y, la más reciente, desangres para demostrar que los profesores estaban vigilantes a lo que resuelva la Corte.