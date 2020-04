Coronavirus en Ecuador: con ticket se espera en los cementerios de Guayaquil

Coronavirus en Ecuador: más de 700 muertes registradas en dos días Leer más

Las filas en el camposanto Jardines de Esperanza no dejan de crecer en el marco de esta pandemia que golpea a Guayaquil. Esta mañana de jueves 2 de abril, usuarios recibían tickets para poder sepultar a sus parientes, en medio de una crisis sanitaria que ha dejado a cadáveres en viviendas por más de cinco días.

Gina Morán, acudió esta mañana a retirar un ticket para su padre. "Pero los que son atendidos hoy, sacaron turno de ayer y antes de ayer", así que tuvo que regresar a casa, donde tiene a su padre, a quien se niega a entregar a las autoridades para garantizarle un sepelio digno.

Solo te priorizan la atención, si tienes lote o bóveda. Te toman los datos y te dan un número de turno. Gina Morán, usuaria

Decenas de familias esperan porque sus parientes fallecidos sean recogidos en casas, como lo ha contado EXPRESO en varios artículos. Solo esta mañana se notificó de más de diez cadáveres, de los 700 que ha registrado el registro civil los últimos dos días.

Otros ciudadanos, en cambio, luchan porque los cuerpos de sus familiares les sean entregados en la morgue de los hospitales, como le sucede a Rodolfo Aguirre, que esta mañana, en el Hospital del Guasmo, aún esperaba poder enterrar a su padre.

Nos decían, simplemente, que no estaban atendiendo. Mi papá murió el domingo pasado. Rodolfo Aguirre, deudo.

El presidente de la República aceptó en rueda de prensa hoy que los fallecidos por COVID-19 podrían ascender hasta 3.500, y aseguró que cada uno tendrá un sepelio digno. Sin embargo, la situación en los barrios es otra. Dirigentes de Mapasingue Este contaron a EXPRESO que solo en el cerro hay más de 15 cadáveres por recoger.

Algunos dueños de funeraria, como los Alache, han realizado obra social y regalado cal a las familias para que los cuerpos resistan un poco antes de entrar a estado de descomposición.

Otros empresarios de este tipo de servicios, como Fernando Jiménez, de la funeraria Terán-Jiménez, han cerrado sus puertas. "La demanda por la emergencia fue tanta que no pudimos más. Los camposantos no daban lugar para sepultura y los deudos se niegan a acatar reglamentos de la emergencia, como no hacer velatorios".

El equipo de EXPRESO abrió un hilo en redes sociales para ayudar a las familias que aún tienen cadáveres en casa y que no tienen posibilidades de enterrarlos por su cuenta, a fin de agilizar el trabajo de las autoridades y de poder cuantificar el impacto del virus.